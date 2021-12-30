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疫情再起 普林斯頓延後開學 學生禁離開校園所在郡

編譯陳韻涵／綜合報導

新冠肺炎疫情復熾，普林斯頓大學(Princeton University)宣布延後開學，頒布復課新規定，要求大學生返校後不得離開校園所在郡。

普林斯頓大學學院院長吉兒‧多蘭(Jill Dolan)與校園生活副主席考洪恩(W. Rochelle Calhoun)在備忘錄中寫道，「因為疫情持續，且傳染力強的Omicron變種病毒對公衛形成另一項挑戰，決定讓學生延後返校。」

校方要求學生在下月14日到23日期間返校，以降低校園確診率；學生必須登記返校日期，並在返校後盡速接受篩檢。

此外，校方實施嚴格的旅行禁令，禁止學生在1月8日到2月中旬離開校園所在的默瑟郡(Mercer County)或另一個校區所在的密德薩克斯郡(Middlesex County)普蘭斯堡鎮(Plainsboro)，除非有特別的理由。

新規定禁止學生造訪親友或在學期開始前幾周參加活動，以降低接觸病毒的風險。

原定計畫辦理戶外活動的學生團體，必須與校方聯繫，學校官員稍晚將決定是否延長旅行禁令至2月15日。

普林斯頓大學已要求所有學生出示接種補強針的證明，若符合接種資格，必須在1月31日前接種。

校方本月稍早宣布，宿舍與校園外的室內活動限制最多20人參加，這項規定至少會持續到2月中旬。

普林斯頓大學宣布延後開學，另有許多學校重新實施遠距授課或調整春季學年日程。

耶魯大學、哥倫比亞大學、杜克大學、雪城大學、喬治華盛頓大學和洛杉磯加大都已宣布延後開學或採遠距教學，部分學校則宣布縮短寒假以降低學生出遊的機會。

新澤西州，肯恩大學(Kean University)與菲力西安大學(Felician University)已宣布遠端授課，2月恢復面授。

疫情 新澤西州 耶魯大學

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