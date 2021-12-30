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退伍軍人之家119人染疫亡 新州州府允付5295萬和解

編譯林梅婕／綜合報導
新冠肺炎疫情爆發初期，新澤西州退伍軍人之家119人染疫死亡，州府以總金額將近5300萬元與家屬達成和解。(abc7ny電視台截圖)
新冠肺炎疫情爆發初期，新澤西州退伍軍人之家119人染疫死亡，州府以總金額將近5300萬元與家屬達成和解。(abc7ny電視台截圖)

新冠肺炎疫情爆發初期，新澤西州退伍軍人之家多達119人染疫死亡，經調查後被指控具有重大人為疏失， 州府以總金額將近5300萬元與家屬達成和解，每戶家庭平均可獲得44萬5000元賠償。

官方聲明指出：「會達成和解的原因有很多，但這些因為疫情失去至親的人們已承受太多，因此希望這項和解可以讓他們不再受到法律曠日廢時和充滿不確定性的折磨。」

位於新州門羅公園(Menlo Park)和帕拉姆斯(Paramus)兩大退伍軍人之家，為全國疫情間最多居民染疫死亡，兩處加總超過200人病歿，迫使州府向退伍軍人事務部和國民兵尋求緊急協助。

儘管無法阻止所有人提告，州府仍將法院對疏於照顧的標準提高，但仍有數十人向州府提出民事索賠。

據稱，疏於照護的事跡眾多，包括疫情剛傳開時，照護人員「因為怕住戶受到驚嚇」而未戴口罩和手套；雖然新冠病毒本身傳播快速，但退伍軍人之家最終被指控未能有效實施防疫措施，才導致病毒在院內迅速擴散。

原告律師也聲稱，那些疑似染疫的護理人員在病毒篩檢結果出爐前本應接受隔離，但礙於人手不足，院方仍要求他們繼續工作，造成住戶持續暴露於感染風險之下；此外，院方也被控未能及時替員工和住戶進行病毒篩檢

根據調查報告，門羅公園的退伍軍人之家住戶、高齡99歲的蘿絲‧丹提(Rose Dente)死因為「嚴重偏離照護標準及未能實踐傳染防治」；法律文件也提到，該機構工作人員沒有戴口罩和手套，而且任意讓確診患者或工作人員聚集在公共區域。

根據新州地方媒體「先進傳媒」(NJ Advance Media)的報導，和解條款指府方應負擔和解金的六成，需於90天內繳交3170萬元；和解金總額為5295萬5000元。

達科斯塔(Paul da Costa)為此案中部分家庭的代表律師，他也親口向家屬及外界證實這項和解的消息。

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