遊行中朝警丟鞭炮 新州男認罪
新澤西州長灘鎮(Long Beach)36歲男子路西亞(Nicholas Lucia)，去年5月參加為遭白人警察殺害的明州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之示威遊行時，妨礙執法並朝警方丟擲自製爆裂物，21日他在賓州匹茲堡(Pittsburgh)聯邦法院坦承一切罪行。
根據賓州最大日報「匹茲堡郵報」(The Pittsburgh Post-Gazette)報導，路西亞與檢方達成認罪協議，將面臨兩年有期徒刑。
聯邦檢察官指出，2020年5月30日在匹茲堡的梅隆廣場(Mellon Square)附近，路西亞向警方丟擲「鞭炮」(firecracker)，擊中一名警察的胸膛，鞭炮隨即從防護衣上彈開，掉到地上後才爆炸，並造成另一名警察腦震盪。
路西亞與辯護律師利文斯頓(Patrick Livingston)同意了大部分府方提出的陳述，唯獨警察的傷勢除外；利文斯頓表示：「我們對於該名警察是否受到腦震盪存有爭議。」
法官將於6月7日宣判量刑結果，並同意在那之前讓路西亞以1萬元交保獲釋；但活動範圍僅限於他的住處一帶，包括匹茲堡和新澤西州。
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