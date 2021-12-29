開車猛撞收費站 新州3兄妹慘死

大西洋城高速公路26日發生車禍，一輛車衝撞收費站引發大火，造成三兄妹死亡。(CBS費城電視台截圖)

新澤西州 漢彌爾鎮(Hamilton Township)26日於大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)傳出一起死亡車禍 ，一輛車衝撞收費站引發大火，造成車上三人死亡。

根據一名大西洋城高速公路州警26日晚間的形容：「車輛撞進收費站後起火，火焰將車輛完全吞噬。」

CBS費城電視台報導 ，死者為一家人，分別為駕車的31歲男子Reachthon “Tonny” Khiev，以及他27歲的弟弟Reachsieh “Johnny”Khiev和14歲的妹妹Keotepie Khiev；除了三人死亡外，另有一個12歲的妹妹受到輕傷。

這起意外究竟如何發生以及當下時速為何，仍待當局調查。

據稱兩兄弟原住在新罕布夏州 ，特地回到大西洋城給妹妹們聖誕驚喜，26日兩個哥哥開車載兩個妹妹去購物中心逛了一天，不料回程發生慘劇。

靠近車禍發生地點的東向28號出口在意外發生後暫時關閉，當天晚間10時15分以前，行經車輛都被分流至國道54號。

推特上可以看到幾張肇事現場的照片，其中一張在車輛撞進收費站後起火，且巨大的煙霧不斷在空中瀰漫；另一張照片則是在火勢被撲滅後，遺留下燒焦的殘骸。