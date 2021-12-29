連續四天破千 德拉瓦單日1587例 創今年新高

德拉瓦州24日的單日新增確診案例創下自今年1月6日以來的新高，達到1587例，當地醫院也人滿為患。圖為一名婦女探望染疫住院的友人。(美聯社)

最新新冠變種病毒Omicron疫情 四起，德拉瓦州 24日測得單日新增確診案例創下自今年1月6日以來的新高，達到1587例；自聖誕節過去四天以來確診案例都破千以上，但並無傳出死亡，府方也表示本周將積極擴大病毒檢測人數。

今年冬天疫情巔峰之際，該州在1月6日測得單日新增確診人數為1241人，為當時最高紀錄；不過就在本月23日，這個數字正式被超越，來到1393例，隔日又再突破，直到聖誕節當天才稍微降至1294例。

德拉瓦州衛生廳(Delaware Division of Public Health)提醒民眾，若出現病症應避免旅行、外出工作或參加假日聚會。

記者會上，德拉瓦州衛生廳指檢測公司Curative在這禮拜的檢測量已比一周前提升50%，同時也鼓勵任何需要篩檢的民眾至該公司網站curative.com，或是de.gov/gettested進行預約。

伴隨佳節假期的到來和流感疫情升溫，當地醫院人滿為患，有些患者甚至只能被擠到醫院的走廊上接受治療。

德拉瓦州州長卡尼(John Carney)21日下午表示：「我們要如何在各種情況下，要求人們做他們不想做的事？雖然現在我們還未進入緊急狀態，但不代表我們無法建立一個秩序，讓大家自願遵守。」

根據當局統計，過去一個禮拜該州的單日平均新增確診達到748例，與今年1月巔峰時期的數字相去不遠；目前該州染疫住院的人數為390人，相當接近去年冬天巔峰時期的474人。

然而，由於許多人在疫情期間拖延就醫，讓本身罹患的疾病惡化，如今該州許多住院的患者並非都是感染新冠肺炎。

ChristianaCare的營運長雪倫‧柯弗斯特(Sharon Kurfuerst)說：「我們的要求莫過於希望能降低醫療系統的負擔，也減少醫護人員的壓力；自疫情爆發第一天起這些人就一直不斷奮戰，但他們每天都還是看到人們因新冠肺炎而重病不起。」

過去兩周確診案例成長的幅度達到32%，雖然主要還是Delta病毒所致，但傳染性更強的Omicron在上周已占全國新增病率73%的感染源，德拉瓦州也同時傳出Omicron的第一起確診。

聯邦疾病防治中心(CDC)持續鼓勵尚未接種疫苗的民眾盡快完成接種，並稱目前的疫苗對Omicron仍具有預防重症、住院和死亡的效力，但恐怕無法避免突破感染持續發生。