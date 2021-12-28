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全美第二州 新州公校將教亞裔歷史

編譯陳韻涵／綜合報導
新州首位印度裔州參議員戈帕爾支持公立學校教授亞裔歷史的法案。(取材自臉書)
新州首位印度裔州參議員戈帕爾支持公立學校教授亞裔歷史的法案。(取材自臉書)

新澤西州議會通過一項要求公立學校教授亞裔歷史的法案，繼伊利諾州之後，成為全美第二個在公立學校納入亞裔歷史課綱的州。

這項法案上月在州參議會通過，上周在眾議會過關，目前送交民主黨州長墨菲(Phil Murphy)簽署；一經簽署，新州將成為美國第二個強制公立學校教授亞裔歷史課綱的州。

2020年人口普查結果顯示，超過100萬名新州居民自述為亞裔；「新澤西觀察」(NJ Monitor)報導，這讓新州成為亞裔人口成長最快速的州；倡議團體「讓我們被看見‧新州」(Make Us Visible New Jersey)創辦人伊拉諾凡(Kani Ilangovan)說：「這強化我們對國家的歸屬感，我們值得感到安全。」

該團體推動對亞太裔更包容的k-12課綱；伊拉諾凡說：「新冠肺炎疫情期間，仇亞暴力漸增，讓我們感到難過，而教育是仇恨的最佳解藥。」

兩位南亞裔的民主黨議員支持這項法案，分別是眾議員穆克吉(Raj Mukherji)和參議員戈帕爾(Vin Gopal)。

戈帕爾是新州首位印度裔參議員，他自述在學期間未能習得亞裔歷史，希望其他學生有這樣的機會。

「我沒有學到與我相同長相的族群歷史，這群來自亞太地區的人，對我們今日生活的國家貢獻良多」；戈帕爾在聲明中表示，「我對於能夠支持這項法案並協助跟我一樣的孩子，讓他們知道自己可以成就任何事情感到驕傲。」

穆克吉則說，考量仇亞情緒漸長，通過這項法案有其急迫性。

「疫情以來，仇恨亞裔事件漸增不是秘密，且達到令人必須警覺的程度，當你聽到有人叫囂『功夫流感、中國病毒』 ，令人驚駭」；穆克吉說：「仇恨來自忽視，若能教育年輕人關於亞裔移民的經驗、歷史，不只傳授知識，也塑造同理心。」

墨菲上月成立「亞太裔委員會」(AAPI Commission)，負責「研擬因應新州亞太裔社區增長所需的社會與經濟政策」。

倡議者表示，若此亞裔課綱法案通過，新州教育廳會將成立一個委員會，負責執行相關課綱內容。

亞裔 新州 教育

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