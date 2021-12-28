步父親後塵 小梅南德茲參選新州國會眾議員

新州民主黨國會參議員梅南德茲(中)之子小梅南德茲(右)表示，他將爭取參選民主黨眾議員席瑞斯空出的席次。(Getty Images)

新澤西州民主黨 籍國會眾議員 席瑞斯(Albio Sires)宣布不在明年的期中選舉尋求連任後，新州民主黨國會參議員 梅南德茲( Robert Menendez)之子小梅南德茲(Robeert Menendez Jr.)表示將參選爭取該空缺。若是成功的話，父子兩人將會一起在華府任公職。

36歲的小梅南德茲是一名律師，也是政治素人，今次是他第一次競選國會眾議員，預料會受到來自民主黨左派的挑戰；不過民主黨多位重量級人物，包括席瑞斯已表態支持他。

現年70歲的席瑞斯表示，小梅南德茲已向他表明參選之意並尋求支持，而他也認為小梅南德茲是非常合適其選區之人。

席瑞斯表示，彼此同屬擁有古巴裔血統的民主黨溫和派，相信小梅南德茲會與選民保持良好的關係。

67歲參議員梅南德茲則透過發言人表示不評論其子參選之事；若成事的話，父子兩人都是走同一條路，而且是兒子填補父親的舊議席。

梅南德茲1993年至2006年一直是新州的國會眾議員，2006年填補柯翟(Jon Corzine)當選州長後的參議員空缺至今，而他原來的選區席位則由席瑞斯頂上。

此外，新州參議員兼聯合市(Union City)市長斯塔克 (Brian Stack) 也迅速表達對小梅南德茲的支持，甚至稱對方將成為一個很稱職的國會議員；聯合市是該選區主要的拉丁裔社區，也是一個關鍵區。

不過去年挑戰席瑞斯失敗的民主黨左派人物奧斯古瑞(Hector Oseguera)認為，在該地區參選的人必須深入認識當地政治情況，因此質疑小梅南德茲空降填補議席的能力。

新澤西州現有12名國會眾議員，其中只有兩名是共和黨人，但隨著總統拜登的支持率下降，搖擺區的多位民主黨人尋求連任時會面臨嚴峻挑戰。

子女跟隨父母的步伐進入國會的情況並不少見，根據國會資料，從1774年到1989年，僅在參議院就有42對。