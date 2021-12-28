凌虐毆打5養子 賓州狠母判關47年

賓州 中部北安維爾鎮(North Annville Township)43歲婦女史蒂芬妮．鄧肯(Stephanie Duncan)遭判刑17至47年刑期，因她毆打、凌虐和無視她領養的五個孩子。

黎巴嫩郡警察 指控鄧肯與其丈夫羅伯特．鄧肯(Robert Duncan)，對待五名養子的方式有如遭棄養的動物；不到一年後，黎巴嫩郡法官查爾斯(Bradford Charles)宣布此判刑，他也禁止鄧肯與孩子有任何接觸。

鄧肯並無認罪協商，而法院紀錄顯示，44歲的羅伯特10月達成認罪協商後被判刑6至30年。

地區檢察官 派爾．赫斯．葛拉芙(Pier Hess Graf)表示：「鄧肯夫婦的虐待、凌虐和情感忽視程度，令人無法理解。」她表示，這對夫婦只把孩子當作確保財務補助的工具。

鄧肯1月帶11歲養子到賓州密爾頓．赫爾希醫療中心(Milton S. Hershey Medical Center)後，當局展開調查並逮捕鄧肯夫婦；調查人員表示，該名男童無反應、體溫過低且全身瘀青。

葛拉芙表示，鄧肯告訴醫生，該名男童有「傷害自己」的傾向。

此事促使調查人員對鄧肯夫婦與其6至15歲孩子的住家進行訪查，他們發現，這名11歲男童房內地上鋪了一張床墊，且只有一部電暖器。其他孩子告訴調查人員，這名11歲男童是鄧肯夫婦最常虐打的對象，他們也曾被毆打、掐喉，且被禁食當作處罰。

葛拉芙表示，這些孩子告訴警察，鄧肯嚴格規定並管控孩子的一切生活，就連喝水太久，或家務打掃太慢等小事，就會招致嚴重爆打。每個孩子房間只有幾件家具，且裝有監視器，好讓鄧肯夫婦監視其活動。

葛拉芙指出，其他孩子透露，11歲男童被鎖在房內，通常只包尿布，而且只吃麥片、花生醬、胡蘿蔔，而且有一次好幾天沒水喝，他還曾因為從水槽「偷水」而被掐喉。