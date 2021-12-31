我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

「檢測站的沙漠」紐約市皇后區 新冠死例全州最多

“安徽僑商杯”首屆國際黃梅戲推選活動海外賽區頒獎

本報新澤西訊
新澤西女醫生藝術團在活動中表現出色。
新澤西女醫生藝術團在活動中表現出色。

  助力冬奧 喜迎新年~安徽僑商杯”首屆國際黃梅戲推選活動剛剛落下帷幕，海外賽區和中國國內賽區分別舉行頒獎晚會。海外賽區日前在新澤西普林斯頓的“溫莎體育俱樂部”舉行海外線下頒獎晚會。

  

  該活動從今年9月中旬啟動到11月20日報名截止，共吸引中國與海外近千名黃梅戲愛好者參賽，採取線下線上相結合的形式，在快手、抖音上發佈演唱視頻。在海外賽區，參賽者最年長的74歲，最小的才3歲，他們中有IT工程師、銀行高管、政府雇員、會計師、退休大學教授等，有在黃梅調中長大的資深票友，也有不少是從參加這次推選開始學唱的新手。

  經過遴選，最終有來自美國、加拿大、澳大利亞等國34位(組)選手進入決賽，最後推出了胡舒曼等“十佳選手”、高慧等“十優選手”、何玉玲等八位“優秀人氣”選手，以及李夢格等6位“黃梅新苗”選手。

  本次推選活動發起人是家住新澤西、有著“小嚴鳳英”美譽的北美小芳黃梅藝術團團長、旅美知名黃梅戲表演藝術家陳小芳。總策劃為國家一級編劇、著名電視節目主持人趙保樂。陳小芳表示，8位活躍在黃梅戲台前幕後的藝術名家評委，與進入決賽的30多位海外選手，通過網路‘面對面’交流，這是在海外傳承推廣黃梅戲和中華傳統文化走向世界的全新嘗試。

  本次活動得到國內外各界的關注和支援。中華人民共和國駐紐約總領事館與美國新澤西州州長菲力浦·墨非發來賀信，並得到黃梅戲家鄉安徽省僑聯、安徽省僑商聯合會、安徽省黃梅戲劇院等近十家僑務與專業單位支援，以及蜜豆瑟克斯郡藝術學院歷史項目部、溫莎體育俱樂部、旅美安徽同鄉會、新澤西女醫生藝術團、大紐約地區福建學生學者聯誼會、羅格斯大學中國留學生聯誼會等20多家社團和個人的支持。

  頒獎儀式後，陳小芳在受訪時表示，在海外推廣黃梅藝術是她一生的心願。這次活動後，她將繼續培養海外黃梅知音，為黃梅戲走向世界貢獻更大力量。  （圖文報導  記者劉偉）

安徽僑商杯首屆國際黃梅戲推選活動海外賽區舉行頒獎晚會，二排中為發起人陳小芳老師。
安徽僑商杯首屆國際黃梅戲推選活動海外賽區舉行頒獎晚會，二排中為發起人陳小芳老師。
旅美安徽同鄉會會長、華爾街衛視董事長閔玉祥給獲得海外賽區“十佳選手”的獲獎者頒獎...
旅美安徽同鄉會會長、華爾街衛視董事長閔玉祥給獲得海外賽區“十佳選手”的獲獎者頒獎。
由部份獲獎選手主持海外賽區頒獎晚會。
由部份獲獎選手主持海外賽區頒獎晚會。
海外賽區“十優選手”的部分獲獎者。
海外賽區“十優選手”的部分獲獎者。

新澤西州 中國留學生 退休

上一則

謊稱「奈米銀」產品抗新冠 司法部勒令停售

延伸閱讀

新澤西紐瓦克港、紐約港沒堵塞 業務一枝獨秀

新澤西紐瓦克港、紐約港沒堵塞 業務一枝獨秀
美西塞港 美東紐新2港順暢 聖誕禮物不延誤

美西塞港 美東紐新2港順暢 聖誕禮物不延誤
大華府中校聯誼會辦校際書法比賽 30名學生參賽

大華府中校聯誼會辦校際書法比賽 30名學生參賽
聖荷西台灣同鄉聯誼會跨年倒數 31日改線上舉行

聖荷西台灣同鄉聯誼會跨年倒數 31日改線上舉行
新澤西福建同鄉會 韞青獎學金12/31截止申請 《新澤西福建同鄉會鼓勵鄉親子女申請“韞青獎學金”》

新澤西福建同鄉會 韞青獎學金12/31截止申請 《新澤西福建同鄉會鼓勵鄉親子女申請“韞青獎學金”》
聯邦艾妲救災申請 紐約、新澤西災民截止日延至明年初

聯邦艾妲救災申請 紐約、新澤西災民截止日延至明年初

熱門新聞

聖誕前夕，服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

亞裔女高中生才剛獲悉疑患腦瘤 晚間即收到聖誕驚喜

2021-12-23 19:46
大西洋城高速公路26日發生車禍，一輛車衝撞收費站引發大火，造成三兄妹死亡。(CBS費城電視台截圖)

開車猛撞收費站 新州3兄妹慘死

2021-12-29 13:10
陳千楠兩年內在試衣間偷拍大量顧客，近日被捕，遭非法拍攝指控，不得保釋。（警方提供）

維州亞裔男子試衣間偷拍顧客 作案兩年 近日被捕

2021-12-28 14:34
西雅圖這個聖誕新年假期將出現十多年來最低溫的寒流。（美聯社）

寒流襲西雅圖 將迎接10年來最冷新年假期

2021-12-26 12:31
66歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

徵「好女人」度餘生 66歲富商高速公路豎牌覓第三春

2021-12-29 16:46
兩年前在艾爾帕索走失的一隻迷你狗，最近由一位好心人出資購買機票，已遷居內布拉斯加州的主人才得以和愛犬重新團聚。(ABC)

好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

2021-12-29 02:00

超人氣

更多 >
印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛

印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛
新冠海嘯 美1秒鐘3人染疫…加州破500萬例 全美第一

新冠海嘯 美1秒鐘3人染疫…加州破500萬例 全美第一
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議