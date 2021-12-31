“安徽僑商杯”首屆國際黃梅戲推選活動海外賽區頒獎

新澤西女醫生藝術團在活動中表現出色。

助力冬奧 喜迎新年~安徽僑商杯”首屆國際黃梅戲推選活動剛剛落下帷幕，海外賽區和中國國內賽區分別舉行頒獎晚會。海外賽區日前在新澤西普林斯頓的“溫莎體育俱樂部”舉行海外線下頒獎晚會。

該活動從今年9月中旬啟動到11月20日報名截止，共吸引中國與海外近千名黃梅戲愛好者參賽，採取線下線上相結合的形式，在快手、抖音上發佈演唱視頻。在海外賽區，參賽者最年長的74歲，最小的才3歲，他們中有IT工程師、銀行高管、政府雇員、會計師、退休 大學教授等，有在黃梅調中長大的資深票友，也有不少是從參加這次推選開始學唱的新手。

經過遴選，最終有來自美國、加拿大、澳大利亞等國34位(組)選手進入決賽，最後推出了胡舒曼等“十佳選手”、高慧等“十優選手”、何玉玲等八位“優秀人氣”選手，以及李夢格等6位“黃梅新苗”選手。

本次推選活動發起人是家住新澤西、有著“小嚴鳳英”美譽的北美小芳黃梅藝術團團長、旅美知名黃梅戲表演藝術家陳小芳。總策劃為國家一級編劇、著名電視節目主持人趙保樂。陳小芳表示，8位活躍在黃梅戲台前幕後的藝術名家評委，與進入決賽的30多位海外選手，通過網路‘面對面’交流，這是在海外傳承推廣黃梅戲和中華傳統文化走向世界的全新嘗試。

本次活動得到國內外各界的關注和支援。中華人民共和國駐紐約總領事館與美國新澤西州 州長菲力浦·墨非發來賀信，並得到黃梅戲家鄉安徽省僑聯、安徽省僑商聯合會、安徽省黃梅戲劇院等近十家僑務與專業單位支援，以及蜜豆瑟克斯郡藝術學院歷史項目部、溫莎體育俱樂部、旅美安徽同鄉會、新澤西女醫生藝術團、大紐約地區福建學生學者聯誼會、羅格斯大學中國留學生 聯誼會等20多家社團和個人的支持。

頒獎儀式後，陳小芳在受訪時表示，在海外推廣黃梅藝術是她一生的心願。這次活動後，她將繼續培養海外黃梅知音，為黃梅戲走向世界貢獻更大力量。 （圖文報導 記者劉偉）