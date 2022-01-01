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紋綉講座系列 之 紋唇篇~ Hyper Real讓您唇唇欲動 光彩照人

新澤西訊

  人人都想擁有一副水嫩Q彈的美唇。紋唇可以改善求美者的唇部不完美之處，讓您在素顏淡妝下看起來也依舊光彩照人，氣色出眾。紋唇是半永久定妝，通過紋繡儀器將天然無害的植物色素植入到唇部表皮，從而改變原有的唇色，唇形，使唇部更加立體自然，既不怕脫色，也不怕暈妝。

  紋唇可以改善唇色如蒼白, 黯淡, 發烏或者發黑等。根據自然髮色膚色選擇適合的顏色, 紋唇可以保持你天然的血氣之色，紅得自然。還可以改變唇形，修復比較平坦的唇部，兩側不對稱等唇形缺陷。紋唇時會根據您原有的唇紅緣擴展或者縮小，最終讓您擁有無懈可擊的理想唇形。

  好氣色離不開好唇色。唇色主要分紅色系、橘色系、粉色系。唇色較深的人需要先通過改色使唇色淡化且均勻，再選擇想要的目標色；皮膚白皙，唇色較淡的人，適合任何一種色系；平時如果以淡妝或素顏居多，可以選偏裸色，橘色系比較自然的顏色，喜歡有妝感的人則可以選擇紅色系。

  紋唇大概會有3-7天恢復期，如果膚質比較敏感會有稍微腫起，但幾個小時或者隔天就會消褪並開始結痂，一周左右可完全修復。如果保濕做得好，結痂脫落很薄，很少，留色效果就更好。

  Hyper Real Academy採用最新的紋繡技術，操作時間短，只要30-40分鐘左右。皮損小，上色快，後期留色好，無需補色。歡迎來電免費諮詢，詳情請洽Anna女士。電話：732-491-3335；地址：63 West Prospect St. East Brunswick, NJ 08816；網站：www.hyperrealacademy.com

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