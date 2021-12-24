國會暴動最高齡被告 賓州81歲翁 判居家軟禁3個月

賓州徹斯特郡八旬老翁威克沙姆(右)，因參與1月6日國會山莊暴動事件，被判處三個月居家軟禁、三年緩刑及2500元罰金。(司法部照片)

賓州徹斯特郡(Chester County)西徹斯特鎮(West Chester)一名八旬老翁威克沙姆(Gary Wickersham)，因被控參與1月6日國會山莊暴動事件，21日被華盛頓特區法院判處三個月居家軟禁、三年緩刑及2500元罰金。

據喬治華盛頓大學(George Washington University)「極端主義計畫」(Program on Extremism)統計，因1月6日國會山莊暴動事件被捕的民眾平均年齡為39歲，威克沙姆是目前所知最高齡的被告；法院審理本案時，承審法官蘭柏斯(Royce Lamberth)表示，被告的年紀確實是量刑時的重要考慮因素。

蘭柏司法官說：「本院須確保所判刑度的嚇阻力足以阻止任何人未來再度犯下同樣犯行，但被告的年紀確實是量刑考量的一大重點，因此本院仍許威克沙姆以就業 、教育、宗教服務、醫療需求等理由，申請暫離現居地。」

檢察官 與辯護律師對此案判決均沒有異議，檢方認為由於威克沙姆年事已高、此前沒有犯罪紀錄，且在社群媒體 上的影響力不大並與檢方達成認罪協議，居家軟禁已足以對應他的犯行；辯護律師則指出，比起其他被告，威克沙姆既未持用武器，並在國會山莊只待了22分鐘就自行離開，罪刑並不嚴重。

威克沙姆被捕後，一開始拒絕承認犯行，認為他「身為納稅人，自然有權進入國會山莊」，但後來態度丕變並承認犯行，希望求得法庭寬恕；面對檢察官及法院訊問時，他說：「在我81年的人生中，闖進國會山莊的22分鐘簡直是我人生的污點，我不應該在那裡出現，我也不應該參加暴動。」