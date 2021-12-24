新州參議員珊卓‧康寧漢被控酒駕 受檢卻無酒精反應

新澤西州澤西市的州參議員康寧漢3月份被控酒駕，待審之際查出被逮捕時體內有待確定的藥物，但沒有酒精。(取材自YouTube)

根據公開報告，新澤西州 澤西市(Jersey City)的州參議員 珊卓‧康寧漢(Sandra Cunningham)3月份被控酒駕，然後經檢測 發現，其血液樣本含有待確定的不明藥物，但卻未驗出酒精反應。

今日美國網(USA Today Network)通過「開放公共紀錄法案」(Open Public Records Act)要求取得的毒理學報告顯示，代表31區的民主黨參議員康寧漢血液樣本中未檢測到酒精。

據NorthJersey.com報導，血液和尿液樣本均顯示有未確認的其他藥物。

報導稱，11月輕鬆連任的康寧漢也接受古柯鹼、芬太尼、大麻和其他非法毒品檢測，但均未被檢驗出。

新州前州長麥格瑞維(Jim McGreevey)3月5日在康寧漢開車撞上路邊停放的兩輛車一天後告訴「澤西日報」(The Jersey Journal) ，這位71歲州參議員對她的處方藥有反應，但未提及處方藥名。

麥格瑞維當時說，事故發生後，康寧漢就算沒有受創傷，也顯然受到影響，她去看過醫生，醫生正在評估她的處方。

康寧漢當天早上9時30分出車禍後在現場告訴警方，她轉向雪堆， 事後的警方隨身影像紀錄顯示，康寧漢似乎搖搖晃晃、說話含糊不清。

康寧漢這起案子已兩度延審，預訂明年1月6日在市法院出庭應訊。

今日美國報報導稱，1981年以來，康寧漢涉及數起事故，執照被吊銷兩次。

康寧漢是前澤西市市長格倫·康寧漢(Glenn Cunningham)的遺孀，2006年當選為州參議員前一年被控酒駕並認罪，事發時她告訴「澤西日報」，在自由州立公園(Liberty State Park)被警察攔下後未通過酒測。