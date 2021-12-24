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新州疫情嚴峻 州長墨菲與家人出國度假8天慶聖誕

編譯柯立偉／綜合報導

新澤西州新冠肺炎疫情日漸嚴峻之際，民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)22日與家人啟程，前往中美洲的哥斯大黎加(Costa Rica)度過為期八天的聖誕假期；墨菲預計30日返國，期間州長職務由副州長席拉．歐麗雯(Sheila Oliver)暫代。

墨菲出發前曾於20日接受媒體採訪，針對疫情現況是否適合出國旅遊做出回應；他說：「我將和家人一起度過一周私人假期，我們家真的很需要。」

另一方面，墨菲出國前也不忘提醒民眾做好防疫措施，希望民眾在聖誕假期間保持謹慎，盡速接種補強針，並在參加聚會前自行快篩；他以自己與夫人塔米．墨菲(Tammy Murphy)均已接種疫苗為例表示：「拜託大家趕快去打補強針，讓自己的抗體增加，並且在人多的地方戴口罩；我知道口罩很臭，我也不喜歡，但如果你不知道別人有沒有打疫苗，就戴好口罩。」

據報導，這是墨菲自2018年任新州州長以來第三度在海外度過聖誕節；他就任第一年和家人去了東非坦尚尼亞野生動物公園，2019年底則去了哥斯大黎加；去年底因為疫情沒有出國，因此2021年8月和家人回義大利老家；此外，上月底感恩節假期則和家人在佛羅里達州奧蘭多(Orlando)度假，並曾多次以新州州長身分出國訪問。

依據新澤西州相關法規，州長不在新州境內時，由副州長暫代州長職務；現任民主黨籍副州長歐莉雯自2004年當選新州地34選區眾議會議員以來連任多屆，並於2010年至2014年間任眾會議長，2018年墨菲參選州長時，相中她多年的議會經歷邀請搭檔參選；由於已多次代理州長職務，歐莉雯對於相關工作職掌已相當熟稔。

新州 新澤西州 疫情

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