新州新冠確診破紀錄 單日近萬例 比上月暴增315%

新澤西州22日新冠肺炎新增確診9711例，創下疫情爆發22個月以來的最高單日紀錄。圖為想進行新冠檢測的民眾大排長龍。(美聯社)

新澤西州22日新冠肺炎新增確診9711例，創下疫情 爆發22個月以來的最高單日紀錄，另外同日則有28人染疫病歿。

新州 22日的確診暴增導致一周的感染人數日均突破6000例，達6925人，比上周增多79%，更比一個月前多出315%。

自新冠疫苗施打以來，新州只有六天的單日確診超過6000例，但都不是連續多日，而且是在疫苗推出的初期。

新州近來疫情的嚴重性似乎可比2020年3至5月爆發之初的高發期，但那時的最高紀錄為2020年4月23日的4427例，可能有缺乏檢測 手段而報告不足的因素。

目前尚不明確9711例確診是否為22日當天的檢測，可能有部分是之前檢測但延後報告的現象。

檢測確診的人數是隨著節日季來臨，人們對Omicron變種病毒擔憂升高而增多。但並非更多的檢測必然導致更多確診，17日的最新數字顯示，全州檢測的確診率為13.78%，無論如何都達不到疫情初期的50%至60%。11月初第一周的確診率在2.93%至5.84%之間，此後是穩步升高。

新州染疫的住院人數也重新升高，但令人欣慰的是沒有達到去年冬天的水平，因為接種疫苗後雖然仍會感染，但較少發展為重症。

墨菲州長呼籲民眾未來兩周加強防範，尤其是在節日聚會前要打加強針，他說：「我們不能放鬆警惕，而是鼓勵所有已接種的人打加強針。」

州長墨菲：不會全州封鎖

墨菲最近表示為了遏制新一輪疫情，各種限制措施都不排除，但不可能是全州封鎖；墨菲表示，防疫的最大焦點是防止醫療資源不堪重負。

截至21日晚，新州71家醫院住院的確診和疑似病例有2100人，比前一天多66人，為今年4月20日有2114人住院以來最多。在21日的住院者中，392人是在加護病房，207人使用呼吸機。

新州本周的染疫住院人數比上周多出21%，比一個月前多155%，但21日的住院人數仍少於一年前同一天的3736人。新州染疫住院的最高紀錄為2020年12月22日，達3873人。