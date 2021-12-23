在抖音揚言將有校園槍擊 新州12歲童被捕

新州一名年僅12歲兒童在抖音揚言要在「楓影高中」進行槍擊事件，父母舉報後被捕。(楓影學區網站)

抖音 (TikTok)上的各種挑戰活動，讓年輕人因此進行惡作劇及種種破壞行為，甚至還出現校園槍擊 的威脅；新澤西州 一名年僅12歲兒童，日前透過抖音揚言要在高中 開槍，而涉及恐怖行為威脅遭到逮捕。

由於被捕的12歲兒童屬未成年人，因此其姓名、性別等均不公開，只知道他在15日的抖音上發布威脅言論，揚言伯靈頓郡(Burlington)的楓影高中(Maple Shade High School)將發生槍擊事件。

根據當地警官諾蘭(Dennis Nolan)的說法，該名兒童的行為由父母向警方報告，警方抓捕他後，指控其散布恐怖主義威脅，造成民眾的錯誤恐慌以及網路騷擾等。

該名兒童的行為並非特例，因為在抖音的挑戰活動，包括惡作劇及破壞學校等早已讓人困擾，現在得寸進尺的挑戰是要宣稱17日會有校園槍擊事件，由於這種威脅已經觸法，南至佛州、北至新州，至少已有十多名學生被捕。

諾蘭就表示：「明顯的事情是，這不只是楓影高中一間學校的事情，而是影響新澤西州許多城鎮、影響全國許多州的大問題。」

抖音聲稱沒有在該平台上發現威脅，相關機構也指校園槍擊威脅應是空穴來風，但是從新州到全國各地多不敢大意，仍加強維安，甚至有停課者；聯邦調查局(FBI)也說，要對所有潛在威脅「審慎對待」，並與當地執法機關合作。

如此擔心的主要原因是，11月底密西根州才發生四人死亡的槍擊事件，外界擔心是否有可能在近期引發效仿風潮，尤其是在各種社群平台上。

密西根州韋恩郡(Wayne)檢察官金姆•沃斯(Kym Worthy)就說，希望所有為人父母者能讓孩子們知道，很多事情不是一句「我開玩笑的」就可以輕輕帶過的。