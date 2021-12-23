新州申購歐記健保人數增26% 9成可獲補助

新州近28萬7000人透過政府網站GetCovered.NJ.gov註冊或更新醫療保險，比去年增加26%。圖為該網站的廣告。(新州政府網站)

新澤西州銀行與保險廳長卡里德(Marlene Caride)宣布，全州近28萬7000人透過政府網站GetCovered.NJ.gov註冊或更新醫療保險 ，比去年增加26%。

新州 9月宣布，預計2022年個人市場平均保費 將上漲7.9%，小雇主健康福利計畫(Small Employer Health Benefits Program)則將上漲10.4%。

不過，拜疫情下的美國救援計畫(American Rescue Plan)之賜，獲保費補貼的收入標準提高，薪資多一些也能獲補貼，根據新州銀行和保險廳，個人、四口之家年收入各不超過7萬7280元、 15萬9000元便可在來年獲稅收抵免和補貼，今年收入上限各是個人5萬1040元、四口之家10萬4080元。

這項救援計畫已獲國會批准並由拜登總統簽署，將確保依基準或次差白銀計畫、通過「平價醫療法案」(Affordable Care Act)個人市場購買保險的人不必花太多錢買保險，健保支付金額將不超過收入的8.5%。

新州並增加預算2500萬元以擴大今年補貼；州府稱，十分之九註冊買保險的人有資格獲一些援助。

卡里德聲明，由於聯邦和州府採取行動降低健康保險成本，居民得以善用新州目前所提供的大量經濟援助，數十萬人已註冊2022年健康醫保計畫。

卡里德並提醒，註冊登記最後期限一步步逼近，僅剩兩個星期，需要保險的新州居民應馬上行動，根據需求和預算選購適合的保險。

截至12月5日，新州共有28萬6955位居民註冊健康保險，其中4萬942人新投保人或既有投保人購買保險，24萬6013人續簽原有保險。相較之下，2020 年12月共22萬6727位居民註冊投保。

新州醫療保險開放註冊期將於2022年1月31日截止，若希望保險1月1日生效，必須今年12月31日前註冊。

未使用政府保險計畫如 Medicare、或透過工作投保的人須趕緊註冊買保險，否則來年納稅時將面臨罰款。