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50年前遭竊文物 重回賓州博物館

編譯洪毅／綜合報導
1960年代至1970年代間，費城數間博物館傳出文物遭竊；50年後，終於重回這些博物館。圖為部分歸還博物館的古董槍。(CBS費城電視台截圖)
1960年代至1970年代間，費城數間博物館傳出文物遭竊；50年後，終於重回這些博物館。圖為部分歸還博物館的古董槍。(CBS費城電視台截圖)

1960年代至1970年代間，費城數間博物館傳出文物遭竊；50年後，這些彰顯美國立國初期的文物已在各界的見證下，終於重回賓州數間博物館。

這些歷史文物包括18、19世紀間製造的來福槍及手槍，以及原住民的銀製工藝品等；其中一把是由製槍師奧特(Christian Oerter)於1775年製造的5吋來福槍，是肯塔基長來福槍(Long rifle)的原型前身。

肯塔基長來福槍因拓荒者布恩(Daniel Boone)的推廣而聲名大噪，曾在獨立戰爭期間為大陸軍所用，其射擊的精準度勝於英軍配備的滑膛槍。

聯邦調查局(FBI)表示，這些文物是負責藝術品犯罪探員及上梅里恩鎮(Upper Merion)警局合作，調查1971年文物遭竊案及2018年一場可疑的拍賣現場後發現。

接收這些文物的博物館包括費城的美國瑞典歷史博物館(American Swedish Historical Museum)、美國革命博物館(Museum of the American Revolution)，以及位於巴克郡(Bucks County)的默瑟博物館(Mercer Museum)、道芬郡(Dauphin County)的好時故事館(The Hershey Story)、蘭開斯特郡(Lancaster County)的蘭迪斯谷博物館(Landis Valley Museum)、約克郡歷史中心(York County History Center)等。

好時故事館收藏品經理瓦萊利‧賽伯(Valerie Seiber)對文物消失50年後得以歸還感到「驚奇」，也對此「感激備至」。

至於遭到當局抓捕的蓋文(Thomas Gavin)承認，他在1960年代至1970年代間竊取這些文物，一直存放在自家庫房中；由於年代久遠、已過追訴時效，因此沒有被控任何竊盜罪名，只有一項從博物館竊取文化財的罪名成立。

不過由於蓋文年已78歲、身體不佳，最終他只被判拘禁一天，居家監禁一年，並要求支付賠償金及罰金共4萬8485元。

博物館 費城 瑞典

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