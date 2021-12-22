50年前遭竊文物 重回賓州博物館

1960年代至1970年代間，費城數間博物館傳出文物遭竊；50年後，終於重回這些博物館。圖為部分歸還博物館的古董槍。(CBS費城電視台截圖)

1960年代至1970年代間，費城 數間博物館 傳出文物遭竊；50年後，這些彰顯美國立國初期的文物已在各界的見證下，終於重回賓州數間博物館。

這些歷史文物包括18、19世紀間製造的來福槍及手槍，以及原住民的銀製工藝品等；其中一把是由製槍師奧特(Christian Oerter)於1775年製造的5吋來福槍，是肯塔基長來福槍(Long rifle)的原型前身。

肯塔基長來福槍因拓荒者布恩(Daniel Boone)的推廣而聲名大噪，曾在獨立戰爭期間為大陸軍所用，其射擊的精準度勝於英軍配備的滑膛槍。

聯邦調查局(FBI)表示，這些文物是負責藝術品犯罪探員及上梅里恩鎮(Upper Merion)警局合作，調查1971年文物遭竊案及2018年一場可疑的拍賣現場後發現。

接收這些文物的博物館包括費城的美國瑞典 歷史博物館(American Swedish Historical Museum)、美國革命博物館(Museum of the American Revolution)，以及位於巴克郡(Bucks County)的默瑟博物館(Mercer Museum)、道芬郡(Dauphin County)的好時故事館(The Hershey Story)、蘭開斯特郡(Lancaster County)的蘭迪斯谷博物館(Landis Valley Museum)、約克郡歷史中心(York County History Center)等。

好時故事館收藏品經理瓦萊利‧賽伯(Valerie Seiber)對文物消失50年後得以歸還感到「驚奇」，也對此「感激備至」。

至於遭到當局抓捕的蓋文(Thomas Gavin)承認，他在1960年代至1970年代間竊取這些文物，一直存放在自家庫房中；由於年代久遠、已過追訴時效，因此沒有被控任何竊盜罪名，只有一項從博物館竊取文化財的罪名成立。

不過由於蓋文年已78歲、身體不佳，最終他只被判拘禁一天，居家監禁一年，並要求支付賠償金及罰金共4萬8485元。