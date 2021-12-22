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新州2飛車黨開槍傷人 被起訴

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州兩名「異教徒飛車黨」去年10月於高速公路上開槍攻擊敵對飛車黨成員，本月遭到起訴。(取材自YouTube)
新澤西州兩名「異教徒飛車黨」去年10月於高速公路上開槍攻擊敵對飛車黨成員，本月遭到起訴。(取材自YouTube)

新澤西州兩名「異教徒飛車黨」(Pagan's Motorcycle Club)在2020年10月於高速公路上開槍攻擊敵對飛車黨成員，兩人本月17日遭到起訴。

檢察官指出，綽號「野人」(Savage)、31歲的歐提茲(Larry Ortiz)和綽號「加油」(Jayo)、38歲的阿基諾(Junius Aquino)去年到維隆納鎮(Verona)一家酒吧時，遭一群人持棒球球棒攻擊，兩人深信是「地獄天使飛車黨」(Hells Angels Motorcycle Club)成員所為。

歐提茲為異教徒飛車黨在澤西市(Jersey City)分部的主席，而阿基諾則是伊莉莎白市(Elizabeth)分部的副主席，兩人在一周後展開報復，持槍攻擊地獄天使飛車黨一名成員；檢方並未公布受害者姓名，也沒有對傷者狀況多做說明。

歐提茲和阿基諾皆面臨四項罪名，包括持危險武器攻擊以進行敲詐勒索，最高可面臨20年有期徒刑和25萬元罰金；以及具有開槍犯罪的事實，最低十年、最高處無期徒刑，還有25萬元罰金。

此外，去年10月31日阿奇諾因持槍攻擊另一名坐在車內的男子，一周後遭警方到住家進行搜索，發現許多0.4口徑的子彈和50克的古柯鹼；事後被控持有彈藥，該罪名被視為聯邦重罪，最高可面臨10年有期徒刑和25萬元罰金；同時還被起訴持有和分銷毒品，最高刑期為20年和100萬元罰金。

歐提茲則是在去年11月17日被警方搜出300克安發他命和裝有子彈的槍枝，被控持有毒品和具有分銷意圖，同樣面臨最低十年、最高無期徒刑，罰款高達1000萬元；持有武器行販毒之實的罪名則是最低五年、最高無期徒刑，還有25萬元罰金。

天使 毒品 新澤西州

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