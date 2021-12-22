新州單日確診連5天逾6000例 紐瓦克發布室內強制口罩令

新澤西州20日的新冠肺炎病毒確診病例，已連續五天超過6000個，逼近11個月以來的單日新增最高紀錄；新州 最大城市紐瓦克市長，也在20日發布室內強制口罩 令。

巴拉卡(Ras Baraka)市長簽署的行政令立刻生效，規定所有公共場所的室內均實行強制口罩令，餐館的顧客只要不是在飲食，也必須全程戴口罩。市長說：「我們仍在疫情中，需要採取一切必要措施來保護市民的健康、安全和福祉。」

在截至12月14日的3天裡，紐瓦克的平均感染率不到12%，巴拉卡表示，最新口罩令是為了遏制病毒迅速擴散，如果全市的陽性率未來3天超過15%，市府將採取更多其他措施。

面對Omicron毒株洶湧來襲，為增強民眾的防護力，新州與新型檢測 試劑供應商Vault醫療服務公司合作，將免費提供快篩劑，以郵寄方式寄到居民家。新州衛生部門表示，所有居民均可要求檢測結果快遞寄出後次日送達，實驗室收到後48小時內報告檢測結果。

新州衛生廳長朱蒂·波西奇利(Judy Persichilli)說：「隨著感染人數的升高和節日團聚與旅行高峰期的來臨，民眾都希望自我防護，尤其是對感覺不好和認為自己可能感染的人，哪怕是沒有症狀的人。」

墨菲州長最近強調了加強接種和打加強針，以防感染人數增多，他20日在年終新冠疫情報告中說，新州已有620萬人完成接種，占人口的73%。

新州的感染人數20日報告為6505人，比前一天減少十餘人。新州感染者的住院率也出現升高，一周達15%，與4月的紀錄持平。如今新州每八名感染者中有一人為再度陽性，也與4月的紀錄持平。

墨菲說：「疫情在徹底好轉前只會更加嚴峻，我擔心新州的醫療設施在某些方面可能再度逼近極限。」

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，Omicron變種的擴散迅速且傳染性高，紐約和新州的Omicron是全國其他地區的四倍。