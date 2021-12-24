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粵都 賀年吉祥盆菜閃亮登場 歡迎提早預訂

新澤西訊

  年節將至，各種節日相繼而來。親朋好友歡聚一堂總是離不開“吃”，到哪裡選味道好，環境好，價格公道的餐廳呢？本週強力推薦新州最具人氣的餐廳之一粵都海鮮酒家（Canton Palace）給廣大朋友們！

  如往年一樣，粵都早早已經把新年盆菜精心設計出來啦！蠔皇原只五頭鮑魚，發財蠔豉扒柱脯，紅燒花膠海參，橫財就手，薑蔥龍蝦，北菇扣鵝掌，白灼明蝦，貴妃雞，豬皮蘿蔔，乳汁扣蓮藕，頂湯菜膽，這些寓意吉祥的美食佳餚帶給您和家人滿滿的祝福！祝健康！平安！好運！敬請朋友們提前預訂！

  位於新州中部Somerville鎮上的“粵都餐廳” 曾被大名鼎鼎的《紐約時報》美食專欄撰文褒獎，也曾於2018年斬獲了《舌尖上的美國》“最佳粵菜餐廳TOP 2”的殊榮。每到用餐時段，粵都往往一席難求，是食客們品粵菜、飲早茶的理想之處。

  粵都一直秉持做地道經典粵菜，對菜品的品質精益求精。店主李先生具有多年餐廳經驗，精心挑選食材確保新鮮，特別引進優質的游水海鮮，設有大型游水魚缸和魚池，保證提供的海鮮最新鮮。粵都的大廚經驗豐富用心烹飪，無論鮑魚海參、生猛海鮮還是家鄉小炒，都保持其經典粵菜的純正風味。各式的港式精美點心更是品種豐富，即叫即蒸，樣樣都美味無窮！

  粵都餐廳的就餐環境高雅，裝修高檔，還特設大型卡拉OK包房，能滿足不同客人對場地的需求，是您會見親朋好友的絕佳之選。歡迎朋友們光臨惠顧！電話：908-526-8888 / 908-526-7244，地址：216 W. Main St., Somerville, NJ 08876 (7天營業11:00am-9:30pm,天天茶市，週末推車)

美食 新州 紐約時報

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