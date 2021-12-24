美國乒乓球國家青年隊 參加 青年泛美運動會表現優異
由來自新澤西的美國乒乓球國家青年隊教練克里（Cory Eider ）和山遜（Samson Dubina ）率領的美國乒乓球國家青年隊，日前在哥倫比亞卡利市（Cali）舉行的四年一屆的青年泛美運動會。經過激烈角逐，包括來自新澤西的華裔隊員周建國（Jayden Zhou ）在內的美國男隊獲得團體賽的銅牌和女雙銅牌。
比賽自11月30 日至12月5 日共舉辦6天，乒乓球項目共有12個國家參與。團體賽採用五盤三勝，四場單打和一場雙打的賽制。最激烈的一場球是美國男隊和波多黎亞男隊爭奪前四名的時候，美國隊0:2 落後，在第三場雙打的比賽中，周建國和隊友塞德（Sid Naresh） 沒有氣餒，他們背水一戰，互相鼓勵，最後以三比零大勝；第四場周建國一鼓作氣，三比零擊敗了在男子單打獲得亞軍的恩吉爾（Angel Naranjo） ; 第五場塞德經過艱苦的努力，以3:2獲勝，最後一局是11:9，美國隊穩拿銅牌。可惜在爭奪冠亞軍決賽權的時候以1:3 惜敗巴西隊。
男子團體賽冠軍智利、亞軍巴西，美國和古巴並列季軍。美國女隊員莎拉（Sarah Jalli）和 林伊軒（Yishiuan Lin音譯）在團體賽爭前八名中2:3 輸給了波多黎亞隊，無緣獎牌。但他倆獲得女子雙打的銅牌。來自新澤西州的克里教練和隊員周建國均來自葉瑞玲的國際乒乓球學院。 (記者 劉偉報導)
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