美國乒乓球國家青年隊 參加 青年泛美運動會表現優異

美國乒乓球國家青年隊參加青年泛美運動會，克里教練（中）與運動員周建國（左二）均來自新澤西的LYTTC 國際乒乓球學院。（葉瑞玲提供）

由來自新澤西的美國乒乓球國家青年隊教練克里（Cory Eider ）和山遜（Samson Dubina ）率領的美國乒乓球國家青年隊，日前在哥倫比亞卡利市（Cali）舉行的四年一屆的青年泛美運動會。經過激烈角逐，包括來自新澤西的華裔隊員周建國（Jayden Zhou ）在內的美國男隊獲得團體賽的銅牌和女雙銅牌。

比賽自11月30 日至12月5 日共舉辦6天，乒乓球項目共有12個國家參與。團體賽採用五盤三勝，四場單打和一場雙打的賽制。最激烈的一場球是美國男隊和波多黎亞男隊爭奪前四名的時候，美國隊0:2 落後，在第三場雙打的比賽中，周建國和隊友塞德（Sid Naresh） 沒有氣餒，他們背水一戰，互相鼓勵，最後以三比零大勝；第四場周建國一鼓作氣，三比零擊敗了在男子單打獲得亞軍的恩吉爾（Angel Naranjo） ; 第五場塞德經過艱苦的努力，以3:2獲勝，最後一局是11:9，美國隊穩拿銅牌。可惜在爭奪冠亞軍決賽權的時候以1:3 惜敗巴西 隊。

男子團體賽冠軍智利、亞軍巴西，美國和古巴 並列季軍。美國女隊員莎拉（Sarah Jalli）和 林伊軒（Yishiuan Lin音譯）在團體賽爭前八名中2:3 輸給了波多黎亞隊，無緣獎牌。但他倆獲得女子雙打的銅牌。來自新澤西州 的克里教練和隊員周建國均來自葉瑞玲的國際乒乓球學院。 (記者 劉偉報導)