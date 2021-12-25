自然醣褐藻糖膠3-Plus 褐藻糖膠含量最高的產品

海藻有「大海的超級食物」之稱，人類食用海藻已經有幾千年的歷史，甚至「本草綱目」的古典中，都有記載海藻入藥的功能。褐藻糖膠是一種褐色海藻提取物，又名岩藻多糖、褐藻素，它早在100年前已被科學家發現。褐藻糖膠天然、無藥性，因此，在眾多的輔助品當中脫穎而出，成為近十年化放療輔助品的不二之選。

根據研究顯示，褐藻糖膠和化療併用後，能有助於減輕副作用，提升免疫細胞的活躍性。化療的優點是能夠有效和快速殺死惡性細胞。不過，化療藥物不懂分辨惡性和正常細胞，所以也會破壞快速生長的正常細胞，如：消化道、毛髮、骨髓等。因此，大多數患者會出現噁心嘔吐、疲倦、免疫力 下降等副作用不適。實驗研究證明，褐藻糖膠具有提升NK細胞（自然殺傷細胞）、巨噬細胞和殺傷T細胞的活性，從而強化人體的免疫力，加強攻擊病原菌或變異細胞的功效，提升細胞修復，改善病人的生活品質，從而順利完成療程。

市場上的褐藻糖膠產品林林總總，主要的分別是所選用的海藻種類、海藻的原產地、混合多少種類的褐藻糖膠、純度高與低、含量多與少等。其中褐藻糖膠的「含量」是直接影響健康效用！

自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液是減輕化放療副作用的最佳選擇。每盒濃縮液的褐藻糖膠精華高達110克，含量極高。服用１包濃縮液，足已攝取超過2克的褐藻糖膠精華。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。濃縮液口味清新，吸收迅速。推薦中晚期人士服用，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫。

自然醣褐藻糖膠3-PLUS膠囊裝是手術後調養機能保健的防護推薦。每瓶膠囊裝含有40克的褐藻糖膠精華（每顆含有250毫克的褐藻糖膠 Ｘ 160顆），膠囊外殼由植物纖維製成，體積細小，容易吞服。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。推薦初中期人士、手術後調養、保健預防等。

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