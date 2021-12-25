“換新屋”迎新年 QBedding新款窗簾到貨

2021接近尾聲即將迎來新的一年,溫馨的祝福在QBEDDING傳遞，暖暖的問候進店感受！多款窗簾到已到貨，每款數量不多，不用裝修就能“換新屋”哦！在此傳送並收穫溫暖的話語，一起慶祝新年的到來！歡迎來店選購！地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817週一至周日10:00am to 17:00pm電話：732-482-9100

Qbedding 窗簾新品上市，藍色花韻布藝窗簾，厚實的布料，遮光效果極佳。雖是淡雅的淺藍色，但因布料混有遮光效果極佳的黑絲，可遮擋90% 陽光。適合風格清新卻又需要遮光窗簾的你！尺寸: 70"x96" (178x243cm)單片 $75.95冷色調的藍色和灰色配色，帶有寧靜的氛圍。

沙漠之葉，不能去度假，就把家裡佈置成度假勝地吧！富有異國風情的沙漠之葉對裝窗簾可遮擋70%光線，過濾掉刺眼陽光，留下溫和明亮的光源。

綠葉天堂，布料厚實的綠葉天堂窗簾，可遮擋90%陽光，帶有精緻浮雕花紋，也適合書房使用。念書工作心情更美麗！月夜，拉菲絨布料製成的月夜窗簾，厚實，帶有遮光效果，可遮擋85%光線。

熱銷款返單，氣質公主風的馥鬱薰衣草窗簾，淺淺的粉色，適合女孩的臥室，或是溫馨的廚房與起居室。可遮擋70%光線，留下溫暖不刺眼的光源。還有繁花點點窗簾不但是熱銷款返單，更多加了一個尺寸。甜美不失溫馨感。可遮擋70%陽光。

臥室窗簾選擇首先看重遮光度，不論是物理性遮光的雙層窗簾或本身材質較厚的布藝窗簾，還是帶有遮光塗層的專業遮光窗簾，都可以阻隔臥室光線。或淺黃色，墨綠色，等柔和的顏色。線上購物平臺 Qbedding.com 隨時隨地購入舒眠家居商品，24 小時全年無休，客服工作時間：週一至週五早9:00 晚5:00客服郵箱：[email protected]客服專線：866-530-7742