我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

“換新屋”迎新年 QBedding新款窗簾到貨

新澤西訊

  2021接近尾聲即將迎來新的一年,溫馨的祝福在QBEDDING傳遞，暖暖的問候進店感受！多款窗簾到已到貨，每款數量不多，不用裝修就能“換新屋”哦！在此傳送並收穫溫暖的話語，一起慶祝新年的到來！歡迎來店選購！地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817週一至周日10:00am to 17:00pm電話：732-482-9100

  Qbedding 窗簾新品上市，藍色花韻布藝窗簾，厚實的布料，遮光效果極佳。雖是淡雅的淺藍色，但因布料混有遮光效果極佳的黑絲，可遮擋90% 陽光。適合風格清新卻又需要遮光窗簾的你！尺寸: 70"x96" (178x243cm)單片 $75.95冷色調的藍色和灰色配色，帶有寧靜的氛圍。

  沙漠之葉，不能去度假，就把家裡佈置成度假勝地吧！富有異國風情的沙漠之葉對裝窗簾可遮擋70%光線，過濾掉刺眼陽光，留下溫和明亮的光源。

  綠葉天堂，布料厚實的綠葉天堂窗簾，可遮擋90%陽光，帶有精緻浮雕花紋，也適合書房使用。念書工作心情更美麗！月夜，拉菲絨布料製成的月夜窗簾，厚實，帶有遮光效果，可遮擋85%光線。

  熱銷款返單，氣質公主風的馥鬱薰衣草窗簾，淺淺的粉色，適合女孩的臥室，或是溫馨的廚房與起居室。可遮擋70%光線，留下溫暖不刺眼的光源。還有繁花點點窗簾不但是熱銷款返單，更多加了一個尺寸。甜美不失溫馨感。可遮擋70%陽光。

  臥室窗簾選擇首先看重遮光度，不論是物理性遮光的雙層窗簾或本身材質較厚的布藝窗簾，還是帶有遮光塗層的專業遮光窗簾，都可以阻隔臥室光線。或淺黃色，墨綠色，等柔和的顏色。線上購物平臺 Qbedding.com 隨時隨地購入舒眠家居商品，24 小時全年無休，客服工作時間：週一至週五早9:00 晚5:00客服郵箱：[email protected]客服專線：866-530-7742

上一則

自然醣褐藻糖膠3-Plus 褐藻糖膠含量最高的產品

下一則

Hitrons邀您來體驗，富士按摩椅-8500史上最低價

延伸閱讀

曬冬

曬冬
熊貓外交／旅英「陽光」、「甜甜」 拚生崽10年路艱辛

熊貓外交／旅英「陽光」、「甜甜」 拚生崽10年路艱辛
「順風冷暖空調公司」技術本位淺談冬日暖氣爐保養與節約能源

「順風冷暖空調公司」技術本位淺談冬日暖氣爐保養與節約能源
飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售
老人墜樓倒掛陽台 23歲女隔窗「緊抱」半小時救援

老人墜樓倒掛陽台 23歲女隔窗「緊抱」半小時救援
佛州不封城、確診低 逾3千萬人奔邁阿密享受陽光

佛州不封城、確診低 逾3千萬人奔邁阿密享受陽光

熱門新聞

聖誕前夕，服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

亞裔女高中生才剛獲悉疑患腦瘤 晚間即收到聖誕驚喜

2021-12-23 19:46
走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）

休士頓野豬成群 居全美之冠 德州政府拿牠們沒辦法

2021-12-19 17:30
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮 期末考須戴KN95口罩

2021-12-17 13:10
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺