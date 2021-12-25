Hitrons邀您來體驗，富士按摩椅-8500史上最低價

年終歲尾是節日扎堆的時候，聖誕新年緊接著就是咱們華人最重要的節日春節啦。大家都尋思著一份特別的禮物給最親最愛的人。日本 富士按摩椅美國代理商HiTrons特別為大家推薦其最新高端按摩椅系列FJ-8500，現有最低優惠活動，是購買的最佳時機！

說到高端按摩椅大家第一就會想到日本富士，簡單的說按摩椅的歷史既是富士醫療器的歷史。富士公司與1954年創作了世界上第一台按摩椅，經過近70年的發展成為全球最重要的高端按摩椅品牌，成為"美與健康"的綜合製造商。

FJ-8500是富士按摩椅2021年新款。它擁有最新的4D機芯，提供 24种自動模式和超過724种組合功能，宛如按摩大師一般細膩豐富的手法，深層按摩指壓，達到治療作用。再搭配135CM S&L最長軌道能覆蓋人體80%, 給您從頭到腳細緻的深度按摩。最新AI 人工智能黑科技，中英文觸屏顯示器，自動全身加熱治療法，人橋式拉筋，藍牙音响系統，內設智能傳感器根據人体GPS定點定位程序針對不同的人進行個性化按摩。通過检测人的体型、脊椎弯度、肌肉 强度，依據人體工學掃描導航，最精準的定點穴位按摩達到馬上祛痛讓您體力迅速恢復。AI技術可刺激皮膚深層肌肉，恢復肌肉彈性，缓解肌肉紧张并促进全身循环，有效增強人體抵抗力。

歡迎朋友們光臨HiTrons親身體驗，比對產品，購買最優質的產品+最完善的售後服務。創立於2002年的HiTrons在美東有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正規授權代理商。尤其在按摩椅經銷行業足足耕耘了20年，擁有豐富經驗，其創始人具有機械自動化專業背景，從產品的甄選，物流配送再到售後服務等都是行業的佼佼者。

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