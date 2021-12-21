費城延長「緩解驅逐計畫」至明年底 市長：一定簽署

費城市議會16日一致通過將年底到期的「緩解驅逐租客計畫」延長一年。圖為民眾抗議逼遷。Getty Images)

費城 市議會日前通過法案，將年底到期的「延緩驅離租客 計畫」(Eviction Diversion Program)延長一年至明年12月31日，市長肯尼(Jim Kenney)表示會簽署。

「延緩驅離計畫」規定，房東應先與租客協商和申請房租補助，至少45天後才能向法院申請對租客的驅離令；但賓州高等法院裁決，費城的市法院只能授權將該計畫實施到今年12月31日。

市議會的法案規定，只要市府仍有足夠的租金援助，計畫就可延至2022年12月31日；費城向聯邦又申請了4億8500萬元資助，如果資金沒有到位，費城將會再調整這項計畫；法案還規定，「延緩驅離計畫」需進行定期評估，以檢視執行效果。

新澤西州的「緩解驅離計畫」15日開始不再接受新申請，因為已無資金可付。

費城幾乎一半的居民租屋居住，與屋主相比，他們所在的行業更易於受到疫情影響；費城9月推出「延緩驅離計畫」的目的，是為協助房東和因疫情而失去收入的租客；聯邦政府曾表示，費城的這項計畫是其他城市的楷模。

這項計畫減少了法院的房東與租客糾紛的積案，使房東得到租金，法院的聽証加快，租客也避免被趕走。以前被逐的租客如果勝訴或是房東撤案，也有機會重新申請住房。

參與「延緩驅離計畫」的近2500個案例中，逾90%為房東和租客或是達成和解，或是仍在繼續協商，而且許多案例並沒有告上法院，尤其是金額較少、可通過支付計畫解決的爭議。

費城城市聯盟的住房負責人表示，根據「延緩驅離計畫」，如果房東違反「公平住房法」但租客又不敢舉報，房屋顧問可出面解決。

費城官員表示，他們已撥發超過2億4000萬元的租金補助，是「延緩驅離計畫」起了關鍵作用。

費城的市法院首席法官杜甘(Patrick Dugan)認為，「延緩驅離計畫」取得成功，並要求州高等法院授權將該計畫實施到明年2月，但被拒絕。

社區法律服務中心表示，向法院提交的驅離租客案件減少，可使面臨被逐的租客產生某種穩定感。