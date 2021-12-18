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1天6271人 新州確診再飆高 比去年冬天疫情巔峰更糟

編譯林梅婕／綜合報導

新澤西州16日通報6271人確診新冠肺炎，突破今年1月13日以來單日確診量的最高紀錄，也比上個冬天的疫情巔峰更加嚴重，另外還有16人染疫病歿。

新州州長墨菲(Phil Murphy)表示，控制該州疫情的最大顧慮為「突破感染的重症患者」，他說：「我們知道疫苗效力會衰退，如果你希望持續受到保護，那麼你就必須接種補強針。」

儘管新冠疫苗在新州廣為接種，但今年該州已有五天的單日確診案例超過6000例，包括1月13日的6922例；去年該州僅兩天的單日確診數超過6000例，為疫情巔峰期間的12月6日及12日，確診數分別為6046例和6247例。

截至16日，新州連續七天的平均新增確診數上升至4124例，比一周前增加21%，比一個月前增加191%；該數據也是自今年4月1日以來，首度突破4000例。

截至去年12月16日、亦即新冠疫苗釋出後的隔天，連續七天單日確診達到4905例；比較一年前的狀況，確診情況只有微幅好轉。

當局統計指出，25日晚間新州71家醫療院所共有1756人疑似或確診感染新冠肺炎而住院，該數據也是自4月27日以來的新高；不過和一年前的3669人相比，住院人數已減少一半；官員強調，新冠疫苗旨在避免重症，即使完成接種還是有機會感染。

新州傳染率在16日達到1.26，15日則是1.29、14日為1.33；截至11日全州的確診率為11.58%，為當局最新取得的數據；但一般來說，該數據到了周末都會提升。

專家歸納了幾個疫情加劇的因素，包括氣溫下降造成民眾室內活動增加、假期的聚會、變種病毒株Delta和Omicron傳播、未接種疫苗者和無法接種疫苗的兒童持續染疫，以及第一批接種疫苗者的保護力衰退。

公衛官員強調，目前新州確診者仍以未接種疫苗者居多，凸顯疫苗效力確實有減弱的跡象，持續鼓勵民眾接種補強針。

疫苗 新州 疫情

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