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亞歷山大市蓋醫用大麻廠 數百市民反對

編譯郭宣含／綜合16日電
新澤西州杭特頓郡亞歷山大市委員會本月8日開會，聚集逾200名市民，許多人表示反對蓋醫療大麻設施。(美聯社)
新澤西州杭特頓郡亞歷山大市委員會本月8日開會，聚集逾200名市民，許多人表示反對蓋醫療大麻設施。(美聯社)

新澤西州杭特頓郡(Hunterdon County)亞歷山大市委員會(Township Committee)本月8日開會，聚集逾200名市民，許多人表示反對蓋醫療大麻設施，土地使用委員會(Land Use Board)16日晚間開會評估是否允許成立設施，以及後續處理方式。

亞歷山大市委員會會議在特拉華河區域高中(Delaware Valley Regional High School)食堂召開，該市市長普魯莫(Gabe Plumer)表示：「我要重申，我相信許多人都很關注，但是這座大麻設施尚未經批准，也沒有任何大麻生意獲本市法令批准營運。」

普魯莫表示，土地使用委員會預計在16日晚間7時30分在同地點開會，討論是否批准大麻設施運作，以及若經批准，該大麻設施的設置地點與流程。

「 阿爾特斯新澤西」(Altus New Jersey)公司提出申請，擬將機場路(Airport Road)的70畝保留農地，轉蓋成醫療大麻栽種區和處理廠用地。

該市居民巴恩斯(Jim Barnes)表示，他家離那片預定用地約200碼，「我不希望一走出家門，就要擔心空氣，也不想要擔心飲水問題。」

普魯莫表示，市委會11月8日通過議案，限制阿爾特斯提出使用申請，必須等到土地委員會討論後再行決定。阿爾特斯並未對此回應。

該市委員會2018年通過一項議案，支持醫療大麻設施的分區法規；此前三間不同的公司曾詢問市委員會，盼能得到種植醫療用大麻的證照。

雖然該議案普遍支持醫療用大麻，但其中指出，大麻設施得到批准前，應先設立土地使用條例。阿爾特斯2018年提出醫療大麻設施計畫，並承諾不會在該市經營藥房。

普魯莫表示，他無法預測討論結果，但相信討論流程。

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