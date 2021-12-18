馬路大坑害騎士受重傷 百賽克郡判賠340萬

新澤西州百賽克郡機車騎士蓋茨2016年因路上的大坑車禍重傷，地方法院判決郡政府應賠償340萬6000元；郡政府不服上訴但遭駁回。(Getty Images)

新澤西州 百賽克郡(Passaic County)機車騎士蓋茨(Roger Gates)，2016年4月間因路上的大坑撞到另一輛行駛中的小貨車而向法院訴請郡政府賠償，地方法院一審判決蓋茨勝訴，郡政府應賠償340萬6000元；郡政府不服，上訴後遭高等法院駁回，全案定讞。

據法庭文件指出，蓋茨當天行經百賽克郡的橡脊路(Oak Ridge Road)時，因外側車道路面不平而被迫向中間車道靠近，結果在順著道路右彎時撞上路面上的兩個大坑，導致蓋茨的機車失控，衝向對向車道迎面而來的小貨車；車禍 後蓋茨身受重傷，住院六周並經過多次手術，還多花十周進行康復訓練才得以出院。

一位住在車禍地點附近的民眾也出庭證稱，事發當天橡脊路中線車道確有兩個大約長三呎、深一呎的大坑，且這些大坑由來已久，常看到路過的司機為閃避這兩個大坑而急打方向盤，因此她早在2014年就曾向當局通報修補，營建單位卻以「無立即危險」而怠於施工，直至釀成大禍。

不過郡政府出庭時，卻委由律師指出，事發路段的道路品質確實有問題，但因郡政府無法繞過行政程序直接動工，導致補洞的速度遠遠不及於大坑形成的速度，因此即便道路主管機關知悉該大坑的存在，也不須為事故負責。

郡政府的辯詞並未獲得地方法院及陪審團的採信，判決郡政府需支付75萬6000元的醫療費 用及256萬元的精神慰撫金；郡政府收到判決後不服，隨即表示上訴，然而上訴法院認為郡政府上訴無理由，亦無法具體指摘原審判決違背法令之處，因而駁回上訴。