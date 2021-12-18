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性騷20房客15年 房東450萬元和解 創住房性騷賠償紀錄

編譯陳韻涵／綜合報導
74歲的新澤西州房東森坦尼15年來涉嫌性騷擾至少20名男女房客，他同意支付450萬元和解。(海洋郡檢察官辦公室照片)
74歲的新澤西州房東森坦尼15年來涉嫌性騷擾至少20名男女房客，他同意支付450萬元和解。(海洋郡檢察官辦公室照片)

司法部本周宣布，74歲的新澤西州房東森坦尼(Joseph Centanni)15年來涉嫌性騷擾至少20名男女房客，他同意支付450萬元和解，這是單一住房性騷擾事件中最高的賠償金額。

山邊市(Mountainside)居民森坦尼在伊麗莎白郡(Elizabeth County)18處房產持有數百個出租單位，他被控2013至2020年間，對年齡介於22歲到61歲的女性、同志或雙性戀男子性犯罪；檢方對森坦尼提出近30多項刑事指控，包括性侵等。

根據新澤西州地方法院訴訟文件，森坦尼在過去至少15年間，要脅既有房客或欲承租的對象提供「肢體觸碰」或性服務，以保有承租房屋的資格或減租優惠；受害者表示，森坦尼曾威脅驅逐拒絕配合的房客。

法院文件顯示，森坦尼參與聯邦自選房屋補助券計畫(Housing Choice Voucher Program)，每月獲得約10萬2000元的補助款。

檢察官說，由伊麗莎白市警方轉介並由檢察官辦公室特別受害者小組負責的長期調查顯示，森坦尼的目標是無家可歸、即將被驅逐，或經濟有困難的既有或可能租戶。

聯邦檢察官表示，這項和解案的金額是類似住房性騷擾單一事件中最高的賠償金額，這筆款項將分給遭森坦尼性騷擾的男性與女性房客。

裁決書指出，森坦尼已賣掉所有租屋，且根據和解條件，他未來也不得持有或管理任何居住用的承租物件。

此外，森坦尼必須償付國庫10萬7050元的民事懲罰，這是「公平住房法」(Fair Housing Act)民事懲罰的最高罰金；「公平住房法」禁止基於性別的歧視行為，包括性騷擾、性傾向或性別認同的歧視。

性騷擾 新澤西州 檢察官

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