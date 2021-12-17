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最新年度報告：全美卡車交通 新州最壅塞

編譯郭宣含／綜合報導
新報告指出，全國卡車交通最壅塞的地方就是新澤西州。圖為華盛頓大橋進入紐約市擁擠的交通。(取材自YouTube)
新報告指出，全國卡車交通最壅塞的地方就是新澤西州。圖為華盛頓大橋進入紐約市擁擠的交通。(取材自YouTube)

非營利交通研究組織TRIP在12月發布年度報告「美國貨運網絡在供應鏈中的關鍵角色」，其中指出，全國卡車交通最壅塞的地方就是新澤西州

假日季期間，裝滿假日禮物的貨櫃船塞在加州長堤市(Long Beach)外港，而負責拖運這些商品的卡車司機也面臨同樣的交通黑洞。

根據TRIP報告，全美卡車交通阻塞最嚴重的的區域，位於95號州際公路(I-95)和4號公路(Route 4)在新州李堡(Fort Lee)的交會處，該處是往返喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)的大門。

該報告指出，司機在該段公路的平均移動時速大約為30至39哩。

在全球聚焦於供應鏈問題之際，美國交通研究所(ATRI)公布2021年全國年度卡車百大塞車名單，新州交通瓶頸在全美百大糟糕交通中拿下冠軍。

新州南部也出現另一個交通黑洞，其位於76號和676號州際公路交會的格洛斯特郡(Gloucester City)，其通往華特惠特曼大橋(Walt Whitman Bridge)，可以往返費城；在這個路段開車可比喬治華盛頓大橋快一點，平均時速約為40哩。

這些路段會塞車有很多原因，其一是因為紐新航港局正在進行20億元的十年計劃工程，以重建和取代使用90年喬治華盛頓大橋，預計2026年完工；該座橋的卡車流量高，且是I-95最繁忙的區段之一，更是全美排名第一的貨運走廊。

新州 供應鏈 新澤西州

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