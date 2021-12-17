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「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

搭車遭司機性侵 費城女控告優步「將壞人聚集在一起」

編譯柯立偉／綜合報導
2017年在費城喝酒後深夜搭乘優步的一名女子，疑似遭司機性侵，向優步提出訴訟。(Getty Images )
2017年在費城喝酒後深夜搭乘優步的一名女子，疑似遭司機性侵，向優步提出訴訟。(Getty Images )

一名2017年間在賓州費城與朋友喝酒後深夜搭乘優步(Uber)的女子，向優步提出侵權行為損害賠償訴訟，指控優步公司並未善盡慎選司機員的責任，反而透過優步平台將各種「壞人」聚集在一起，對乘客的生命財產安全構成嚴重威脅。

律師向法院提交的文件中指出，受害人當天和朋友結束聚餐後透過優步叫了一輛車回家，司機抵達餐廳後進門攙扶受害女性並安置在前座；受害女性表示對此次搭乘完全沒有印象，只知道隔天在自家公寓醒來時，司機就站在旁邊；她雖然立刻去醫院驗傷並讓警方帶走了一條疑似沾有精液的毛巾，但至目前為止都沒有收到警方的回覆。

原告律師柯克蘭(Conor Corcoran)表示，優步提供的不應只是運輸服務，而應是「安全的」運輸服務，但卻因為沒有詳細審查司機背景而無法兌現此承諾；律師說：「如果沒有優步的協助，涉犯性侵的司機不可能有機會。」

羅格斯大學法學院侵權行為法教授斯凱爾斯(Adam Scales)表示，由於優步與司機之間是「承攬契約」，不需要對司機執行業務時的侵權行為負連帶賠償責任，因此本案對優步的請求勝算不大；即使法院最終認定優步與司機間是「雇傭契約」，優步也可以主張「性侵非執行業務行為」而免負雇主連帶賠償責任。

根據優步內部文件，2017年至2018年間公司共收到約6000件指控司機性侵害的投訴，過去的做法是要求涉案司機將案件提付仲裁或調解並簽署保密協議；但由於相受到各界要求透明化處理的壓力愈來愈大，再加上優步準備公開募股並上市公司股票，已於2018年改變性侵投訴政策；不只鼓勵受害乘客向法院興訟求償，還主動披露公司內部關於性侵投訴的統計數據。

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