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沃爾高中美足隊涉凌虐 7人停課10天 另查女生遭性侵案

編譯郭宣含／綜合報導
新州沃爾高中七名學生因做出「欺凌和有失學生顏面的行為」，11月遭停課十天，可能與該校美式足球隊員被控欺凌有關。(CBS電視台截圖)
新州沃爾高中七名學生因做出「欺凌和有失學生顏面的行為」，11月遭停課十天，可能與該校美式足球隊員被控欺凌有關。(CBS電視台截圖)

根據新州先進傳媒(NJ Advance Media)取得的停課名單；沃爾高中(Wall High School)七名學生因為做出「欺凌和有失學生顏面的行為」，11月遭停課十天。

這些學生停課時間是11月10日至24日，時間落在沃爾高中美式足球隊首度通報欺凌指控之後；孟莫斯郡(Monmouth County)檢察官辦公室正在調查這起欺凌控訴，該辦公室同時也在調查有關沃爾高中的其他案件，該校許多女學生的性侵指控。

紐約有線新聞電視頻道「新聞12」(News 12)報導，目前這些事件仍有許多不清楚之處，不過該媒體先前報導指出，足球隊一名高年級生，欺凌和毆打至少一名年輕球員；這起事件有影片存證。

沃爾12月教育委員會會議於14日晚間討論七名學生停課一事，也會一併討論其他有關此起醜聞的相關措施。

根據該會議的人資報告，該校預計指派皮祖利(Nicholas Pizzulli)擔任「運動員顧問」，為期從明年1月1日至6月30日，一日費率600元；皮祖利向來是頗受敬重的體育管理人員，在塞爾維爾(Sayreville)爆發欺凌醜聞後，他也接手擔任臨時體育指導員。

沃爾高中體育指導員里杜(Tom Ridoux)11月休行政假，該校其他三名付費足球教練也因為面臨調查而遭停職。

沃爾高中六名教職人員因為額外負擔健康體育課的時數，因此一共領取到1萬8000元的額外補貼。

部分沃爾居民批評沃爾高中處理醜聞的作法，他們認為這是該社區更廣泛模式的縮影；沃爾校監崔西．漢德翰(Tracy Handerhan)以及孟莫斯郡檢察官辦公室承諾，他們會詳細調查這些指控。

足球 檢察官 性侵

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