新州21郡疫情升溫 學區仍實體授課 與確診接觸隔離14天

新澤西州全州21個郡再度調升為橙色，所有學區開始實施更嚴格的防疫措施。(新州衛生廳網站)

新澤西州疫情 持續升溫。繼4月初各郡疫情指示燈號逐漸調降為黃色後，全州21個郡再度調升為橙色，所有學區因此開始實施更加嚴格的防疫 措施，所有曾與病毒檢測 陽性的同學或老師在三呎內共處超過15分鐘且未接種疫苗的學生，均應居家隔離14天；但即便如此，州長墨菲(Phil Murphy)仍表示沒有任何停止實體授課的計畫。

根據新州衛生廳的指南，黃色指示燈代表學生與陽性確診者接觸後，經核酸檢測為陰性者須隔離七天，未進行核酸檢測者須隔離十天；一旦指示燈調升為橙色，只要曾與陽性確診者密切接觸，不論核酸檢測結果為何，均須隔離14天；隔離期間學生可以選擇是否進行線上同步上課，部分地區也為隔離中的學生提供線上課後輔導。

衛生廳尚未公布倘若指示燈號全部調成紅色後的應對措施；根據去年的指導方針，疫情指示紅燈的郡須關閉所有學校，全部改為線上教學，但今年只說燈號調升後才會有進一步指示。

州衛生廳13日公布的確診數據顯示，5日當周的校園確診數包含4998名學生及1168名教師，與11月最後一周共3024名學生及858名教師染疫的數量相較，學生染疫人數上升約40%，教師染疫數上升26%；但這份數據只是冰山一角，因為全州3500所學校中只有65%向州政府回報染疫數量。

針對疫情升溫後的校園防疫措施，州長墨菲明確表示沒有全面恢復線上授課的計畫；他說：「我們當然有責任要保護每位教職員工及學生的健康，但親自到校實體上課才能確保每位學生的學習狀況。」

墨菲指出，雖然疫情確有升溫趨勢，但一切都在意料範圍內，現有的防疫措施也能將疫情控制在可控範圍內，呼籲大家不要太過緊張；州長說：「我們本來就預估感恩節後會有一波疫情，已經準備好應對手段，而且目前的確診數量都還在控制範圍內。」

此外，他也指出目前輝瑞(Pfizer)疫苗的接種資格已下放到5歲以上兒童，呼籲家長盡速帶小孩接種。