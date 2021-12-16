賓州州參議會新法 禁強制學生打疫苗

共和黨占多數的賓州州參議會通過法案，禁止學校要求學齡兒童接種新冠疫苗才能到校上課，但賓州並未實行這類強制令。圖為一名11歲女童打疫苗。(美聯社)

共和黨 占多數的賓州 州參議會13日通過一項法案，禁止學校要求學齡兒童接種新冠疫苗 才能到校上課，但賓州並未實行這類強制令。

賓州州參議會以28票對21票的明顯黨派分野通過此案，送交眾議會審議。

美聯社表示，賓州政府或地方學區都沒有規定學生要接種新冠疫苗才能到校上課。

報導指出，民主黨籍的賓州州長沃夫(Tom Wolf)可能駁回此案，他曾公開反對此案並表示沒有計畫實施校園疫苗強制令。

沃夫辦公室發表聲明表示，「政府沒有計畫強制K-12學校實施疫苗強制令，這是浪費時間與納稅錢，模糊賓州重要事務的焦點。」

美國5歲到18歲的兒童只能接種輝瑞(Pfizer)新冠疫苗，成人在感恩節後獲准接種輝瑞、莫德納(Moderna)與嬌生(Johnson & Johnson)等廠牌的補強針。

賓州政府僅要求學生接種水痘、小兒麻痺、B型肝炎、白喉、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗，並允許因為宗教、醫療和哲學因素的疫苗接種豁免。

這項法案的倡議人之一布洛克斯(Michele Brooks，共和黨)表示，校方要求學生接種的部分疫苗，未經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)「緊急使用授權」(emergency use authorization)。

賓州共和黨參議員馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)則表示，賓州的代理衛生廳長夏季作證時表示，170萬名學童感染新冠肺炎，只有14人病歿，與流行性感冒、禽流感與豬流感的情況類似。

賓州民主黨議員則表示，不會強制要求州民接種疫苗防疫，但接種疫苗可以拯救性命。