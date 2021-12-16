我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

澤西市公共交通改革 市府廣邀意見

編譯柯立偉／綜合報導

新州澤西市(Jersey City)是全美使用公共運輸工具比例最高的城市，47%的民眾每天以公車、地鐵通勤；然而，公共運具的覆蓋網絡與不同運具的銜接卻不一定滿足每位通勤民眾的需求，澤西市因而推出願景工程，蒐羅各界對大眾運輸工具的意見，邀請全體民眾一起讓交通建設更貼近需求。

澤西市副市長芭克哈‧帕特爾(Barkha Patel)表示，澤西市現有的交通建設約是五年前的設計，隨著共享經濟的發達，漸漸發現與實際需求有一定程度的落差；帕特爾說：「我們現在要做的規畫，攸關澤西市接下來10年、20年的交通建設。」

目前澤西市政府推出線上版地圖繪製頁面，讓民眾可直接在地圖上畫出他們認為最能有效改善澤西市交通的方式；從民眾的回饋來看，普拉斯基高架橋(Pulaski Skyway)出口匝道、帕里薩德大道(Palisade Avenue)與139號公路交叉口，以及帕里薩德大道、派特森普蘭克路(Paterson Plank Road)和國會街(Congress Street)間的街區是最多人認為應新設大眾運具站點的地方。

綜合各項意見後，市府明年會確定實施計畫，交規畫委員會(Jersey City Planning Board)通過後即可動工。

此外，帕特森表示有必要開發出一套能夠用以支付不同種類大眾運輸工具車資的支付方式；她說：「如果能弄出一張可以同時支付公車、地鐵、渡輪等不同運具費用的卡片，就更完美了。」

另一方面，共享單車近年來也是個頗受歡迎，又能協助民眾銜接不同運具轉乘的工具，「CitiBike」業者就說：「共享單車的機動性很高，騎到哪就停在哪，過去五年來使用我們服務的人增加了20%。」

地鐵 新州

上一則

賓州州參議會新法 禁強制學生打疫苗

下一則

馬州學生成績 疫期明顯下滑 教育官員稱不意外

延伸閱讀

布碌崙8大道簽名 反建遊民所

布碌崙8大道簽名 反建遊民所
加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 社交媒體成工具

加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 社交媒體成工具
MTA擬提 一周內用OMNY付費逾13次 當周可免費無限次乘坐

MTA擬提 一周內用OMNY付費逾13次 當周可免費無限次乘坐
女歌手Free C被男友毆打 分手後淪洩慾工具

女歌手Free C被男友毆打 分手後淪洩慾工具
矽谷獲660億基建撥款 升級火車、捷運

矽谷獲660億基建撥款 升級火車、捷運
聯邦否決加州120億公共交通資金 重挫灣區交通

聯邦否決加州120億公共交通資金 重挫灣區交通

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

2021-12-13 18:40
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
一名住在蓋奇公園區的男子，11日傍晚在門口懸掛聖誕燈時，遭到致命攻擊死亡。(google map)

芝男子家門口懸掛聖誕燈 突遭不明人士活活打死

2021-12-14 11:15
汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

2021-12-10 15:36

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡