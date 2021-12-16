澤西市公共交通改革 市府廣邀意見

新州 澤西市(Jersey City)是全美使用公共運輸工具比例最高的城市，47%的民眾每天以公車、地鐵 通勤；然而，公共運具的覆蓋網絡與不同運具的銜接卻不一定滿足每位通勤民眾的需求，澤西市因而推出願景工程，蒐羅各界對大眾運輸工具的意見，邀請全體民眾一起讓交通建設更貼近需求。

澤西市副市長芭克哈‧帕特爾(Barkha Patel)表示，澤西市現有的交通建設約是五年前的設計，隨著共享經濟的發達，漸漸發現與實際需求有一定程度的落差；帕特爾說：「我們現在要做的規畫，攸關澤西市接下來10年、20年的交通建設。」

目前澤西市政府推出線上版地圖繪製頁面，讓民眾可直接在地圖上畫出他們認為最能有效改善澤西市交通的方式；從民眾的回饋來看，普拉斯基高架橋(Pulaski Skyway)出口匝道、帕里薩德大道(Palisade Avenue)與139號公路交叉口，以及帕里薩德大道、派特森普蘭克路(Paterson Plank Road)和國會街(Congress Street)間的街區是最多人認為應新設大眾運具站點的地方。

綜合各項意見後，市府明年會確定實施計畫，交規畫委員會(Jersey City Planning Board)通過後即可動工。

此外，帕特森表示有必要開發出一套能夠用以支付不同種類大眾運輸工具車資的支付方式；她說：「如果能弄出一張可以同時支付公車、地鐵、渡輪等不同運具費用的卡片，就更完美了。」

另一方面，共享單車近年來也是個頗受歡迎，又能協助民眾銜接不同運具轉乘的工具，「CitiBike」業者就說：「共享單車的機動性很高，騎到哪就停在哪，過去五年來使用我們服務的人增加了20%。」