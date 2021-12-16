新州49校颶風災後重建 先自費才能領補助 小學區難負擔

艾妲颶風為新州49間中小學校及九間大學，造成8364萬4574元的損失。圖為一間教室進水。(取材自推特)

作為近年來襲擊新澤西州最致命的風暴之一，艾妲(Ida)颶風為州內49間中小學校及九間大學帶來共計8364萬4574元的損失；雖然受災學校可以向保險 公司及聯邦急難管理局(FEMA)請領重建費用，但由於災損眾多、認定複雜，FEMA的資金尚未撥付；易言之，受災學校必須先自掏腰包，才能向FEMA報銷費用。

然而，龐大的災後重建預算 不是每個校都有能力負擔，在一些預算不足的地區，地方官員紛紛指責FEMA強人所難，稱「官僚主義」是災後重建最大的絆腳石；新州學區 聯合會(NJASBO)主席柯拉維達(Robert Colavida)說：「預算有限的小學區根本不可能負擔這麼大筆的款項。」

以博根郡(Bergen)的克利斯奎爾學區(Cresskill)學區為例，該區災損金額達年度預算的一半以上，根本無力負擔；雖然學區有洪水保險，但因為克利斯奎爾學區本就位於洪水區，保險契約明定理賠上限200萬元，遠遠低於本次風災後的實際損失。

學區督學柏克(Michael Burke)說：「剩下的金額可以向FEMA報銷實際支出的75%，但問題是我們沒錢，生不出先行墊付的預算；從風災過後到現在，我們連訂購一台鍋爐的錢都沒有，而且在供應鏈危機的大環境下，就算真的有錢，也要等至少三個月才會到貨；為了找錢我已經黔驢技窮，不知道怎麼盡速恢復實體授課。」

柏克指出，學區官員已經絞盡腦汁，研究各種可能找得到預算重建學校的辦法，但實在無能為力，因此已經決定明年1月底在學區舉行公投，讓民眾決定是否同意學區以債券的形式舉債籌措；如獲通過，平均每個家庭將支出70元支援學區重建預算；柏克說：「這是個很大的挑戰，但這關係到1000多位孩子的受教權，我真的很急。」