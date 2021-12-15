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賓州高院裁定 州府無權要求師生戴口罩

編譯柯立偉／綜合報導
賓州最高法院日前裁定，衛生廳無權以行政命令要求各級學校師生戴口罩。(Getty Images)
賓州最高法院日前裁定，衛生廳無權以行政命令要求各級學校師生戴口罩。(Getty Images)

為防範疫情擴散，賓州衛生廳於本學期開學前下令各級學校學生必須戴口罩上課，引起部分家長不滿，興訟要求法院宣告行政命令失效；州最高法院10日裁定，衛生廳無權以行政命令要求各級學校師生戴口罩。

裁定出爐後，法院特別強調本案的爭點是「程序問題」，即法院認為州政府不應在沒有法律授權的情況下，擅自發布拘束全體州民的行政命令；高院並引述下級法院此前為相同裁定時的裁判內容，指「法院對於戴口罩的有效性和是否有科學證據支持沒有意見，案件爭點是程序問題，不是實體問題。」

獲悉高院裁定後，賓州共和黨籍眾議會議長卡特勒(Bryan Cutler)及多數黨領袖班寧霍夫(Kerry Benninghoff)共同發表聲明指出：「很高興看到最高法院認同我們的訴求，不論目的多麼正當，任何未經民選的行政官員均應無權發布全體州民一體適用的行政命令。」

賓州保守派團體「阿米斯塔德計劃」(Amistad Project)執行董事克萊恩(Phill Kline)對法院裁定表示歡迎；他說：「一些政府官員利用疫情，破壞了政府的民主本質；我們很高興看到高院同意民主、自由是不可侵犯的價值。」

州長沃爾夫(Tom Wolf)發言人貝絲．雷門特(Beth Rementer)則表示對於法院的裁定「非常失望」；她說：「自疫情擴散以來，州政府盡一切所能確保各級學校學生及教職員的健康，以維持實體授課；戴口罩正是一項簡單、低成本的方法。」

然而，即便高院取消州政府行政命令，各校仍有權自行決定是否強制戴口罩；蒙哥馬利郡(Montgomery)切藤漢姆(Cheltenham)學區督學斯克里文(Brian Scriven)說：「我們有義務保障每位學生和教職員工的健康，不論法院裁定如何，我們都將繼續要求學生戴口罩。」

口罩 高院 疫情

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