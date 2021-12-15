明年1．3起 費城堂食須出示疫苗卡

費城市府宣布明年1月3日起，餐飲內用顧客必須出示新冠疫苗「完全接種」證明。圖為費城一家餐廳用餐的顧客。(美聯社)

費城 市府13日宣布跟進紐約與舊金山等城市的作法，明年1月3日起民眾進入酒吧、餐廳、室內體育場館以及其他有銷售食物或飲料的室內場所，必須出示新冠疫苗 「完全接種」證明。

實施新規定的頭兩周，顧客可選擇出示前24小時內進行的陰性新冠檢測 結果，但從1月17日起，將須出示接種證明。

市長肯尼(Jim Kenney)表示，隨著氣候轉寒、假期將臨，會有更多人在室內待更長時間，考慮到去年底、今年初冬季的疫情夢魘，但是「我不希望餐飲業關閉，我希望他們能夠安全的維持營運。」

肯尼表示，若要如此，前提是必須實施疫苗接種要求，因此從明年1月3日起，餐廳、咖啡廳、酒吧、電影院、旅店、博物館、大型商鋪、大型室內活動場所等，都須出示疫苗接種卡或其他相應的文件才可入內，包括該場所的員工。

體育場館的規範則是，室外區域不適用，但是室內區域適用，由於民眾須出示疫苗卡，故在原位置上吃東西也是可以的；學校、社福、安養照護中心等機構，不適用疫苗接踵要求。

費城市府宣布明年1月3日起，餐飲內用顧客必須出示新冠疫苗「完全接種」證明。(美聯社)

衛生局長雪莉．貝提高爾( Cheryl Bettigole)表示，費城過去幾周感染率倍增，住院增加約50%。新規定旨在減少傳染機率，同時避免重演2020年疫情初期的封城措施。

這項防疫措施頒布的時機，恰逢Omicron變種病毒在全美擴散，且費城面臨新一波確診激增之際。

貝提高爾表示，1月3日接種要求施行後兩周內，民眾只要持過去24小時內的檢測陰性證明即可，1月17日以後就必須只採疫苗接種文件；5歲至11歲兒童及場所員工的適用日期，則是1月3日前接種一劑、2月3日前完成接種。

五歲以下，以及因宗教或健康因素無法接種的民眾可不必出示疫苗接種文件，但如果進入超過1000人的室內活動場所時，這些民眾仍應出示過去24小時內的檢測陰性證明。

目前洛杉磯、紐約、舊金山等大城市已施行類似的規範，紐約更早在8月就已施行。