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節日行車要加倍小心！霍仕德律師 提醒處理行車意外四原則

新澤西訊
霍仕德律師(右) 與助理何小姐(左) 用心為您維護最大的權益。
霍仕德律師(右) 與助理何小姐(左) 用心為您維護最大的權益。

  接近年底了，節假日接踵而來，路上多了很多購物探親訪友的車潮，這時行車更要特別小心。根據美國交通部的數據，新澤西的紐瓦克在全美開車最危險的地區中排名第二，在全美車禍最多的排行榜上，新澤西州也總是排名在先。

  絕大多數新州民眾出門都要開車，因開車而發生的意外，居所有意外事故之最。事故發生後，車輛受損還是小事，有很多事故會令當事人的身體受到損害。意外事故發生時，人們往往不知所措，當事人怎樣做才能最大地保護自己的權益呢？

  擁有32年執業經驗的沃爾特‧霍仕德律師，專精於意外傷害案件的訴訟，幫助很多民眾維護了自己的權益。結合自己32年的意外傷害辦案經驗，沃爾特‧霍仕德律師提醒民眾，針對行車意外，有下列四原則需要特別注意。

1.報警。事故發生後，如果有人受傷，應該馬上撥打911報警。警察報告是案件的有利證據，對於案件非常重要。在警察來之前，不要與對方司機說話。如果沒有警察在場，對方可能會說假話，不承認是自己的錯，有的還可能離開事故現場後自己去警察局報警，把責任推給您。這樣一來，事情就麻煩了。

2.現場拍照，留下證據。這些證據包括：

   a.給自己的傷勢拍照；並拍下兩方的車輛損傷情況，及事故現場的有關照片；如果對方也是汽車，需要和對方交換並記錄對方的駕照號碼、名字、地址、電話號碼及保險證等詳細訊息，以便過後向保險申請賠索。

   b.記下目擊證人的名字、地址和電話號碼。

   c.拍下和事故有關的所有車輛，車子在路上的各自位置和它們的車牌號碼。要在警察來安排拖車以前就要做這件事，因為警察並不知道每個人陳述的事故情況是否屬實。

3.報警後，要馬上去正規醫療機構就診，做澈底的檢查。有些外傷當時看起來很輕微，但有時，第二天或者好幾天之後可能會變得越來越嚴重，所以應該在事故發生後馬上去醫院進行檢查、治療。不要擔心醫療費，醫療費通常可以通過汽車保險公司賠償或者可以通過案件債權支付。

4.先不要和律師以外的人討論案件，尤其是保險公司的代表人。

 (本文內容由霍仕德律師事務所提供，如有疑問或需進一步諮詢，請致電：201-302-9550，地址：267 Grand Ave., Leonia, NJ 07605，網址：www.walterfaustlaw.com)

警察 保險 新澤西州

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