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每逢佳節倍思親 ~ 主恩堂招待留學生感恩晚會

新澤西訊

  位於帕西派尼的新澤西主恩堂日前特別為在此地大學讀書的留學生，舉辦了一場感恩家庭聚會，邀請了新州五所大學四十五位學生參加。加上老少近七十人齊聚一堂，共度了一個熱鬧溫馨的感恩節。

  當日陽光和煦，中午時分，十多位大學生分乘四條小船(Kayak))去旁邊的湖中泛舟，享受划船之樂。其他學生陸續到達，室內頓時散發著青春的氣息，屋裡屋外笑聲不斷。教友們精心為學生們準備了豐盛的佳餚，還有各種戶內戶外活動：除划船之外，並有打乒乓球、 卡拉 OK，下棋和玩紙牌等，以及戶外的篝火晚餐，學生們不僅大快朵頤也玩得非常盡興。

  晚餐後，有猜謎遊戲和唱歌的餘興，大家高聲唱起了《活出愛》、《幸福》及《這一生最美的祝福》。還有四位同學分享了他們感人至深的親身經歷與見證，聚會在大家唱《這一生最美的祝福》歌聲中結束。

  這次教會的弟兄姐妹發動了十五輛車接送留學生，讓異鄉學子在感恩節時能夠感受到家庭的溫馨；由於在疫情中，也做好了各種防疫措施，使大家在平安中享受歡樂。

  參加的學生們表示，對教友們一直以來的關切和照顧深受感動，而教友們也非常樂意為留學生提供幫助，因為人與人之間應該互愛互助，這個世界才能和諧美好！主恩堂的蒙愛青年團契歡迎大學生參加，如果您有興趣，可以與小楷弟兄聯繫，電話973-960-3283。

  主恩堂為慶祝聖誕節，將於12月24日舉辦聖誕晚會，晚上8時開始，有聖誕詩歌獻唱和短劇等精彩節目，屆時將以實體和YouTube 線上直播同時進行，歡迎觀賞，詳情請上主恩堂網站查詢：cccnj.org。 

留學生 聖誕節 疫情

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