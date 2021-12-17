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新澤西福建同鄉會 韞青獎學金12/31截止申請 《新澤西福建同鄉會鼓勵鄉親子女申請“韞青獎學金”》

新澤西訊

  從11月開始申請的2021年新澤西福建同鄉會“韞青獎學金” ，即將於12/31/2021截止申請，合於申請資格的鄉親子女，請把握時間，在截止日前提出申請。

  為激勵新澤西閩籍鄉親子女傳承中華文化，勤奮學習、積極上進，自2019年起新澤西福建同鄉會設立“韞青獎學金“（FAANJ Yunqing Student Award），由新澤西腦神經診所醫生吳韞青博士（Brenda Wu, MD, PhD) 和先生李世群捐助。該獎項每年度通過申請、評審，選拔出福建移民後代中學習成績優異、努力進取、積極參與各種文體和社會活動的高中在校學生。

  為了做好獎學金的評定，新澤西福建同鄉會制定了“韞青獎學金”實施細則。規定要求申請人必須是福建籍移民的直系後裔，或者其父母曾在中國福建省生活或工作過三年以上的華裔移民。申請人必須是居住在新澤西州的美國公民或永久居民、高中10年級以上（包括10年級）的在校學生。本屆“韞青獎學金”名額4人，每人將獲得五百美元獎學金和獎狀。

  新澤西福建同鄉會希望鄉親們鼓勵合乎條件的孩子積極申請“韞青獎學金”。本屆獎學金申請截止時間為2021年12月31日。若需要“申請表”和“細則”，請聯繫黃文靜（電話848-248-1091）。   

新澤西州 移民 親子

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