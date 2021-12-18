寶島老字號 美味“半畝園”

位於新州 East Hanover的半畝園餐廳，源自於1971年創立于台北的餐飲老字號。以北方麵點為主打，味道正宗，價格親民，多年來深受新州食客們所喜愛。

半畝園的麵點全部為純手工製作，口感勁道，美味正宗。光是麵條就有十餘種選擇之多，有牛肉牛筋面、紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、干拌牛肉麵、榨菜肉絲面、雪菜肉絲面、排骨麵、雞排面、陽春麵、擔仔麵、肉燥面、炸醬麵、擔擔麵、豬腳面、酸辣涼麵、招牌涼麵等。地道的紅燒牛肉面，肉塊軟爛，湯頭濃郁，大塊的牛肉搭配上Q彈的麵條，一口吃下去，讓人直呼過癮。半畝園的餅類，也可謂是稱霸全場。剛出爐的牛肉餡餅，外皮酥薄，內餡扎實，入口多汁，讓人回味無窮。醬肉燒餅，肉色醬紅，入味酥松，口感細膩，醬香醇厚，搭配上熱乎乎的芝麻燒餅，越嚼越香，堪稱一絕。難怪醬肉燒餅這樣的簡單美味能延續300多年之久，在中國北方歷史上，上至王公貴族，下至平民百姓，無不對它格外熱愛。而層層疊疊的手抓餅，則薄如紙張，香酥可口，搭配一疊小菜，一碗甜粥，簡單又滿足！

因此，想要品嘗純正宗台灣美食 和喜歡麵點的朋友們，歡迎光顧半畝園餐廳（A&J Bistro）。地址：352 Rt.10, East Hanover, NJ 07936；電話：973-506-9066、973-585-7238。