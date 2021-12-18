迎新三部曲 “砂鍋|涼皮|肉夾饃” 聖誕歡欣盡在西安風味

暖心砂鍋

聖誕新年將至，論天下美食 ，西安風味就在您身邊 1165 Raritan Ave, Highland Park, NJ08904, 訂餐電話646-922-2719。或下載訂餐外賣手平臺進行點餐，期待您的光臨！饕客們不離不棄始終緊密追蹤動向，其實圖的就是這個味兒；只要動一動您的手指，或者撥通一個電話即可喚醒您的味蕾，好吃量足且不貴哦！

新州 西安風味的老闆董大姐一向熱愛生活，積極向上，她希望以西安的傳統美食來溫暖大家。她的小店在愛迪生美食城期間就曾深受廣大食客們的認可；時至今日初心未變，依舊保持烹飪出各類西北特色美食；愛吃麵食的朋友可以盡情擁抱幸福了！哨子面、油潑面、板面、牛雜面、涼麵等任君選擇。另有西北大盤雞、涼皮、冬季暖心砂鍋類、各類小炒蓋飯、及肉夾饃等也會讓您的味蕾跳舞，五未全開。

鎮店之寶的肉夾饃，老外俗稱中式漢堡；是中國西北傳統特色美食之一。臘汁肉與白吉饃的完美絕妙組合，相互將對方的優勢襯托出極致的滋味。饃酥肉香，回味無窮。如果再配上一碗香辣爽滑的西安涼皮，瞬間可讓您幸福感爆棚！醇香濃鬱在前，一絲清爽涼意在後，就算在冰冷的冬季也可感受到獨特的暖意！那是一種大味至簡，正宗的味道傳承深入精髓；別看這一碗簡單的涼皮，卻是工藝嚴謹，選料精良，調味講究，以“白、薄、光、軟、筋、香”而聞名；它必須保有涼爽可口，具有筋斗、清涼柔軟、四季皆宜的特點。可稱為中國好涼皮涼爽筋道有健康，老少皆宜！因此受到各族各地人士的認可和廣泛歡迎，大菜雖美，唯有適合至上！

還有大盤雞口感更是令人難忘！特製的香辣湯底濃厚醇香，肉質鮮美入味，配菜也是軟硬適度，搭配得盡善盡美。傳統來源於西安，熟悉的好味道，來自西安風味，西北人的豪爽與熱情體現得淋漓盡致！品佳餚無數、唯此味久留；盡情擁抱這份獨特的幸福感吧！