馬泰小館椰子林，南洋美食展風情

經營多年的新州 老牌餐廳COCO椰子林曾被DAILY NEWS，THE NEW YORK TIMES,CHANNEL II NEWS 相繼報導，以親民的價格，優質的服務和特色好吃的東南亞 美食吸引著新州的食客們。老闆來自馬來西亞，一直從事餐飲業幾十年，本著誠信為本的原則和熱情的服務深深地贏得大家的喜愛。

來coco椰子林一定不要錯過咖喱。做為馬來西亞最有名的國民菜餚，各式咖喱可謂家喻戶曉。咖喱牛腩煲是大家非常喜歡的一道菜，馬來西亞的咖喱中會加入一些椰漿來調味，這樣做出來的咖喱菜有一種獨特香味，加上肉質軟爛香味濃郁的牛腩，讓您越吃越過癮，吃到連汁都不剩。

年節相聚，CoCo特別推薦給大家一道可口的菜佛缽飄香。這道在新馬地區非常流行的一道宴席名菜，無論在喜宴壽宴或者年終尾牙等都會看到它的身影。傳統的佛缽就是用芋泥做成，然後在缽內裝入各種配菜，CoCo的佛缽由外酥內綿的芋泥包裹，裡面則是各式海鮮薈萃，菜量豐富，香氣四溢，定會讓您大飽口福，回味無窮！

撈起撈起，撈到風生水起！撈喜是東南亞華人 在農曆新年必不可少的賀年菜，大家圍坐一起把盤中的食物從底撈起，再充分拌勻，這道喜氣且參與感極強的一道菜寓意吉祥，希望來年越撈越旺，撈出吉祥好運氣！椰子林在每年的農曆新年都會推出撈喜這道賀年菜，歡迎新老客戶提早預定！

CoCo椰子林供應各款正宗馬來和泰國小食，各式煲仔麵飯及飯後怡情甜品和飲品。店家還特別推薦椰林小食沙爹系列，香烤豬扒，椰子林豆腐，正宗蝦面，酸菜魚頭米粉，海南雞，干咖喱牛肉，黃金茄子，粿條湯......歡迎您逐一品嘗！

椰子林為方便大家外賣取餐特設Drive-Thur窗口。現在扫码網上订餐输入Coupon Code:CoCo15 可立享首單15%OFF（特價午餐除外）！歡迎大家惠顧！電話：732-777-1300、 732-777-1301；地址：1803 Lincoln Hwy(Route 27) Edison, NJ 08817；週三休息；網址: www.cocoasiancuisine.com