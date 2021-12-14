詐48萬疫情紓困金 新州男被判刑、罰款

當局宣布，家住新澤西州 塞爾維爾(Sayreville)的40歲男子因騙取政府新冠疫情紓困金 48萬1000元，被判刑兩年半，該紓困計畫專為因疫情受創的小企業提供財務援助。

這名男子洛佩茲(Bernard Lopez) 4月認罪；官員稱，他當時還承認篡改一張被盜的財政部支票 ，將金額從1886.87元改為21萬1886.87元，再存入為虛設公司開設的銀行帳戶。

新澤西州檢察官辦公室表示，洛佩茲針對銀行欺詐和盜竊政府資金指控一一認罪，10日透過視訊在美國地區法官謝里丹(Peter G. Sheridan)面前被判刑。

根據指控文件，洛佩茲2014年9月創立假公司Pezlo Management，聲稱其總部位於新州北布朗士維克(North Brunswick)，2019年10月以該公司名義開設一個銀行帳戶，四個月後用偷來的社安號碼獲取政府支票並更改收款人姓名和金額。

警方稱，洛佩茲將支票存入新州彭寧頓市一家匿名銀行的帳戶；根據法庭文件，該支票最初是開給南卡羅來納州 Mt. Pleasant的一家公司。

洛佩茲將支票存入八天後，從該家銀行一座分行提取5000元，隨後又將12萬9000元轉到他的其他帳戶。

洛佩茲還向一家銀行申請薪資保護計畫貸款，謊稱有25名員工、每月約19萬2000元工資支出，以及租金和水電費，最終獲准貸得48萬1502元。

根據規定，假如借款人真的把錢用在工資、租金、水電費和房貸利息等合乎條件的項目，可免償還。

當局指出，洛佩茲2020年7月在佛羅里達州被捕，然後被引渡回新澤西州。

代理聯邦檢察官霍尼格(Rachael A. Honig)透過聲明說，除了入獄，洛佩茲出獄後將受監督三年、被沒收48萬1502元再加付13萬7000元。