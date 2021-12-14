賓州男1.7萬買二手車 維修竟花了1.5萬

賓州 男子皮爾斯(John Pierce)今年9月以1萬6995元向二手車商Baker Chrysler Jeep Dodge Ram購入一輛2012年的BMW 550i xDriv轎車，事後卻狀況連連，保固內至少維修兩次都沒解決問題，迫使皮爾斯將車送回BMW原廠維修，結果卻讓他破費1萬5000元。

皮爾斯的賓士車在一次意外撞上野鹿後報廢，礙於供應鏈 緊縮，汽車 經銷商幾乎無車可賣；加上為了避免買到泡水車，讓皮爾斯的選擇更少，「車價水漲船高，所以當我看到這輛車，沒有多想就買了」。

Baker車商也提供30天的保固，但只限於引擎、變速箱和四輪傳動系統；不過車商經理曾向皮爾斯口頭承諾，會提供一些額外的修繕服務，包括後座的電動遮陽板。

然而，這部車的問題遠比皮爾斯想像的還遭，「概括來說，我買到車的前27天內，車在車廠就放了22天」。

皮爾斯聲稱，車子拿到的第三天，燃油警示燈就亮了；後來當地的汽車維修廠告訴他，車子有嚴重漏油的問題。

「車修了九天才還回來，當時儀表板上的電子油表顯示還剩80%油量；過了一天、我大概開了100哩，油表卻顯示只剩20%。」

皮爾斯於是又將車送回Baker，這次只過一天，車商就將車送回來；但從車商回到皮爾斯當時的所在地僅僅55哩的路程，「油表指示卻已經見底」。

逼不得已，皮爾斯最後將車送回BMW原廠經銷商；他們免費維修漏油的問題，但除此之外，他花費5044元做安全維修，更換各式零件包括輪胎、輪軸和輪框，還有檢查費用105元。

皮爾斯事後向消費者事務局(Division of Consumer Affairs)和優良商業局(Better Business Bureau)提出申訴，但Baker車商僅回覆他們沒有義務處理這些問題；礙於法律限制，優良商業局只能結案。