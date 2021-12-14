新州男成功抗癌 連7年辦燈光秀

新澤西州男子盧梭承諾抗癌成功，就要在自家舉辦聖誕燈光秀慶祝；他不僅真的做到了，也兌現諾言在他家掛上滿滿的聖誕燈飾，開啟燈光秀傳統。(NBC紐約電視台截圖)

新澤西州 男子盧梭(John Russo)幾年前罹患癌症，當時他向女友多妮‧艾利西奧(Toni Alessio)承諾一定會盡全力抗癌，如果成功，就要在家裡舉辦燈光秀慶祝；隔年盧梭不僅真的做到了，也兌現諾言在他帕拉姆斯(Paramus)的老家掛上滿滿的聖誕燈飾，而這項燈光秀傳統就這麼一直延續下來。

盧梭於2014年確診罹患喉癌，隔年他抗癌成功後就開始在屋外和庭院裝飾各種聖誕燈飾的布置，以此和鄰居分享喜悅。

「最讓我受到啟發的是，當人們看到這些燈飾、尤其是孩子們，臉上的喜悅」，盧梭接受紐約郵報(NYP)訪問時說道：「他們第一次看到這些裝飾時，那種表情讓我難以言喻。」

今年，盧梭的燈光秀進化了；他在住家外的草皮上掛上各種充氣裝飾，並透過電腦程式設計一套40分鐘、共15首經典假期歌曲的電子燈光秀，但這也讓他12月的電費帳單整整多出200元。

盧梭還為了這個活動在臉書架設活動專業，告知民眾燈光秀表演的時間，「洛齊爾閣(Lozier Court)燈光秀來了，每周日至周四晚間5時至10時，以及周五和周六的晚間5時至11時，盧梭都會親自獻上表演」。

今年66歲的盧梭表示，或許準備這些表演很累人，但只要想到人們看了開心的樣子，一切都值得了，他說：「設置的過程確實令人煩惱，卻又有點有趣，如果一切順利，最終還是值得的。」

盧梭的燈光秀已經成為新州最著名的私人活動之一，今年還首度開放捐款，民眾可以將捐款投入盧梭家外面的捐款箱，贊助當地警察 歷年的聖誕玩具分發行動。

「我認為盧梭為他的社區帶來一個很酷的聖誕節 ，而且不只是將喜悅分享給居民，他們也支持我們為兒童蒐集更多玩具，」帕拉姆斯的警察提漢說：(Jimmy Teehan)：「當我們知道約翰要協助我們時，大家都很興奮。」