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超暖心…少女罕病掉髮 貝果店老闆剃光頭相挺

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州十歲女童梅根‧拉古奇(左)罹患「全身性毛髮脫落症」，使她全身不僅沒有頭髮也沒有眉毛；一家貝果店老闆阿加瓦爾(右)得知此事後，將自己的頭髮也全部理掉，暖心的舉止令人感動。(取材自臉書)
新澤西州十歲女童梅根‧拉古奇(左)罹患「全身性毛髮脫落症」，使她全身不僅沒有頭髮也沒有眉毛；一家貝果店老闆阿加瓦爾(右)得知此事後，將自己的頭髮也全部理掉，暖心的舉止令人感動。(取材自臉書)

新澤西州萬克福(Wyckoff)市十歲少女梅根‧拉古奇(Megan Ragucci)，因自幼罹患「全身性毛髮脫落症」(alopecia universali)，使她不僅沒有頭髮也沒有眉毛；貝果店老闆阿加瓦爾(Sam Aggarwal)得知此事後決定「跟隨」梅根，剃光頭髮，暖心的舉止令人感動。

梅根的母親珍‧拉古奇(Jenn Ragucci)表示，約莫四年前女兒得了「全身性毛髮脫落症」，就此再也長不出毛髮；她說：「雖然梅根坦然面對自己禿頭的事實，但每當有人盯著她看，還是會讓她很難過。」

阿加瓦爾經營貝果生意長達17年，在萬克福擁有一家貝果店Sunrise Bagels，而梅根是店裡的常客，過去兩年經常和父母一起光顧；對於梅根的狀況他表示：「我看得出來她需要些什麼，上個月我坐在店裡想了半天，要怎麼樣才能讓她笑出來。突然靈感就來了。」

阿加瓦爾的計畫也獲得妻子全力支持，「我告訴她，我把頭髮剃掉後會維持一段時間，因為我有選擇，但很多人沒有」，阿加瓦爾告訴妻子：「我希望不管梅根何時到店裡，都能看到有個人也跟她一樣沒有頭髮。」

幾天後阿加瓦爾告知梅根的父親麥克‧拉古奇(Mike Ragucci)他的計畫，麥克隨後也轉告了珍；「我很驚訝，為了讓我的女兒開心，阿加瓦爾竟然願意這麼做；原來他不想讓梅根覺得孤單，我很感動。」

當雙親告知梅根此事，珍形容梅根的反應就像是在說「他真的願意為我這麼做？」梅根又問：「是那個平常都會給我巧克力餅乾的叔叔嗎？好酷喔，他竟然會想要跟我一樣沒有頭髮。」

珍透露，在梅根染病後幾個月內就掉光了所有頭髮，連睫毛也不例外，而奇怪的是家族裡並沒有其他人有同樣的病史；「她接受過各種治療，」珍說：「但她身體非常健康。」

今年10月15日，拉古奇的髮型師賈姬‧奇納(Jackie Pomante-Kiener)一手幫阿加瓦爾的頭髮全部剃光；梅根形容自己和阿加瓦爾站在一起，看起來就像「雙胞胎」，她說：「我覺得山姆沒有頭髮，看起來更帥。」

梅根 新澤西州

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