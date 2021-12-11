房東突賣屋 「蝙蝠洞」野生動物被迫找新家

新澤西州被稱作「蝙蝠洞」的野生動物保育與教育中心因房東賣屋的緣故，必須另尋新址。圖為該中心外觀。(取材自臉書)

新澤西州 被稱作「蝙蝠洞」的野生動物保育與教育中心因房東 賣屋的緣故，必須另尋新址。

德安吉利(Joseph D'Angeli)是新州政府認證的蝙蝠學者，他約四年前帶著上百種野生動物遷居博根郡(Bergen)加菲市(Garfield)的密蘭大道(Midland Avenue)建築。

他說，房東當時告訴他租貸合約終生有效，他遂把蝙蝠、樹懶、狼蛛、蟒蛇等上百種野生動物都帶過來。

他8日說：「當你把100多種劇毒、瀕臨絕種且重要的動物帶來，不會希望只住三年，會想要有個永遠的家，每次搬家都對動物造成創傷。」

他月付2600元租金，花費數千元整修，但他在夏季得知房東把建築賣給新的開發商，且不保證這些奇特動物可以待到原定明年3月31日的租約到期日。

他表示，房東突然通知他必須撤銷租約且只能展延一年，因為房子已賣了。

當地媒體報導，雪球開發公司(Snowball Developments)7月買下此建築。

德安吉利表示，新的開發商與房東拒絕答覆或說明，這種事情發生的時候，常常一周拖過一周然後時限就到了。

博根郡動保協會會長羅尼‧威爾多納(Roni Wildoner)支持德安吉利在加菲市照顧這些受創的動物，不希望這些需要特別溫度環境的動物落入搬家循環；威爾多納的動保協會表示，無力照顧這些動物。

德安吉利的非營利中心照顧自全美各地動物園 、私人棄養或非法查緝充公的動物，包括狼蛛、小袋鼠和50多種蝙蝠。

該中心有兩名全職員工和多名志工協助，每周五、六、日對外開放，其餘時間則由職員巡迴學校、自然保育中心或圖書館。

德安吉利說：「我們不是大型動物園，卻很獨特。」