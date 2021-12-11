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維多利亞建築掛上飾節慶燈飾 新州五月岬變身聖誕村

編譯陳韻涵／綜合報導
隨著聖誕節的腳步接近，位於澤西海岸南部的五月岬搖身一變成為聖誕村，維多利亞風格的房屋、旅店和民宿都掛上節慶燈飾。(取材自臉書)
隨著聖誕節的腳步接近，位於澤西海岸南部的五月岬搖身一變成為聖誕村，維多利亞風格的房屋、旅店和民宿都掛上節慶燈飾。(取材自臉書)

澤西海岸南部五月岬(Cape May)以優美海灘、無數餐廳與特色商店聞名，隨著聖誕節的腳步接近，五月岬搖身一變成為聖誕村，維多利亞風格的房屋、旅店和民宿都掛上節慶燈飾，讓人感受到濃厚的聖誕氣氛。

建於1881年的維多利亞女王(The Queen Victoria)民宿總經理潔米‧哈維(Jamie Harvey)說：「這讓你感受到聖誕氣氛，人們都這樣說，我們的客人總是這麼說。」

維多利亞女王民宿只是這座城市中，精心布置的諸多建築物之一，當地的華盛頓街購物中心(Washington Street Mall)的專賣店與精品店都裝上網美串燈，吸引顧客登門造訪。

哥倫比亞大道的砥柱酒館(The Mainstay Inn)、梅森別墅(The Mason Cottage)，以及多默之家(The Dormer House)也掛起節慶裝飾燈泡；載客馬車偶爾經過，喀噠喀噠的馬蹄聲迴盪在寧靜的街道巷弄。

路過的車輛往往會放慢車速，駕駛甚至暫時停車並與乘客下車拍照，享受片刻的聖誕氛圍。

若有時間，旅人可以悠閒地漫步在新澤西州最古老的海岸城鎮，欣賞五月岬博物館、藝術與文化中心提供的假日導覽；此導覽帶領遊客參觀1879年竣工的皮克故居(Physick House Museum)建築博物館；假日酒店導覽(Holiday Inns Tour)則提供了當地私宅、酒店與民宿導覽，讓遊客搭乘假日街車飽覽古色古香的維多利亞風格宅邸。

此外，聖誕燭光小屋導覽(Christmas Candlelight House Tour)每年吸引數千人響應，這場導覽12月每周六進行，惟今年恰好碰上25日周六聖誕節，當天活動暫停。

哈維說：「每年這個時候在五月岬很棒，可以看到平時看不到的情景。」

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